Covid-19, Wittum (AstraZeneca): "Bisogna fidarsi della scienza e dei dati"

"Il tema della fiducia mi preoccupa davvero molto. Ci sono due cose essenziali. Bisogna fidarsi della scienza e dei dati".Così l'Amministratore Delegato di AstraZeneca Italia, Lorenzo Wittum, intervenendo al webinar "VacciNation. How to win the vaccines race?"."I protocolli dei nostri studi in Europa e Usa - aggiunge Wittum - erano per una vaccinazione universale, senza limiti d’età sopra i 18 anni e così sono state le approvazioni tanto in Europa quanto nel Regno Unito" ed "è importante poi vedere come si sta comportando il vaccino nella vita reale e in Inghilterra, dove abbiamo quasi 15 mln di persone vaccinate con AstraZeneca, ha ridotto le ospedalizzazioni, ha dato protezione contro le infezioni e non ha mostrato effetti particolari diversi da quelli visti negli studi clinici".