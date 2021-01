Covid, Italia da oggi giallo-arancione

D'ora in poi dovremo abituarci a segnare sul calendario i giorni gialli, arancioni e rossi per ricordare quali divieti saranno in vigore durante la settimana. La colorazione per fasce di rischio del Bel Paese cambia infatti continuamente e sta diventando un vero e proprio rompicapo. Da oggi e fino al 15 gennaio tutta Italia è quasi tutta gialla, soltanto 5 regioni sono arancioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia.Poi dal 16 gennaio tutto potrà essere rivoluzionato in base al nuovo Dpcm e agli indici Rt regionali. In ogni caso la Penisola sara' perlomeno in arancione nel fine settimana. Con 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti il colore rosso è in agguato per Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna e Marche. Le zone bianche, invece, dove non ci saranno più limitazioni, eccetto mascherina e distanziamento, restano per ora un miraggio.