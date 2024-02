"Due anni di conflitto in Ucraina: Gli orfani di Kharkiv trovano rifugio in Italia"

Due anni fa, Vladimir Putin invase l'Ucraina, dando inizio a un conflitto persistente con conseguenze drammatiche per la popolazione civile e, in particolare, per i bambini. Circa 100,000 bambini sono diventati orfani, mentre altri 20,000 sono stati deportati in Russia.In occasione di questo triste anniversario, la giornalista e attivista per i diritti umani Claudia Conte ha organizzato una nuova missione umanitaria, accompagnando una delegazione di orfani di Kharkiv in Italia. Questo gesto rappresenta un segno tangibile della generosità e del rinnovato sostegno del popolo italiano a quello ucraino.Durante la visita, i bambini, accompagnati dalle direttrici dell'orfanotrofio e dall'Associazione La Memoria Viva, hanno partecipato a vari eventi, tra cui incontri istituzionali e culturali.Il Presidente Ignazio La Russa ha aperto le porte del Senato della Repubblica ai bambini, mentre il Presidente Lorenzo Fontana ha organizzato un concerto a Montecitorio in loro onore.Le emozioni per i piccoli ospiti sono continuate con un incontro presso la CEI con il Cardinale Matteo Zuppi, molto impegnato nella difesa dei diritti dei bambini durante la sua missione internazionale di pace. Anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dedicato del tempo agli orfani di Kharkiv, organizzando una visita speciale per far loro conoscere i marchi storici italiani.Il mondo dello sport ha sostenuto la missione umanitaria, con i bambini che hanno visitato il Centro Tecnico Federale della FIGC a Coverciano, dove hanno incontrato figure di spicco come Mister Luciano Spalletti, Sara Gama e tutta la Nazionale Femminile, grazie all'iniziativa del presidente Gabriele Gravina.La solidarietà si è manifestata anche attraverso una cena organizzata in collaborazione con Olga Urso e il Rotary Club Roma Appia Antica, presso l'Albergo Etico di Roma, una struttura che si occupa dell'inserimento di persone con disabilità nel mondo del lavoro.Complessivamente, questo programma umanitario ha coinvolto diverse istituzioni e realtà, collaborando attivamente al progetto e promuovendo una raccolta fondi per fornire beni di prima necessità che i bambini orfani potranno portare con sé in Ucraina.