“The best of Disney Music”: a Roma il concerto-evento con Gerardo Di Lella per i 100 anni della Disney

Il grande concerto-evento “The best of Disney Music”, diretto dal Maestro Gerardo Di Lella ed eseguito dalla sua “Grand Orchestra”, andrà in scena giovedì 21 marzo alle ore 20.30 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.L’orchestra, costruita ad hoc per l'occasione, vede la compresenza di una orchestra sinfonica, di una orchestra pop e di una big band, per un totale di 92 musicisti sul palco, e comprende coro e voci solistiche.La conduzione della serata è affidata alla giornalista Sonia Sarno. Dopo la sigla iniziale, nel totale rispetto della tradizione Disney, il concerto omaggerà ben 15 film, per un viaggio onirico che ripercorre i suoi 100 anni di magia. In ordine sparso, l’orchestra suonerà le musiche più note di La bella e la bestia, Aladdin, Mulan, La bella addormentata nel bosco, La Sirenetta, Hercules, Rapunzel, Pocahontas, Pinocchio, Biancaneve e i 7 nani, La carica dei 101, Frozen, Cenerentola, Il re leone, Il gobbo di Notre-Dame.“Ciò che vedrete è il risultato di uno sforzo immenso – spiega il Maestro Gerardo Di Lella – Un concerto di circa 2 ore di musica rappresenterebbe un’impresa importante per qualsiasi arrangiatore, ma io l’ho vissuta come una vera e propria sfida con me stesso. La musica dei film d'animazione, in particolare quelli Disney, contiene infatti tutti i linguaggi musicali possibili, dal jazz al pop, dalla sinfonica alla etnica.Per lo spettatore, l’evento rappresenta un'occasione unica per gustare la musica scevra dalle sue immagini, un modo per immergersi appieno nelle bellissime melodie che la "casa di Mickey Mouse" ci ha regalato in questi 100 anni. Per sognare, almeno stavolta, anche ad occhi chiusi”.I biglietti dell’appuntamento, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e di Regione Lazio, sono acquistabili tramite il circuito www.ticketone.it.