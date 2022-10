A Bari la presentazione del libro di Michele Marino “Una vita nel Palazzo”

Venerdì 28 ottobre, alla Sala Consiliare del Comune di Bari, si celebra un incontro all’insegna della memoria storica e della cultura politica.Neanche una settimana dopo la nascita del primo Governo di Destra e primo esecutivo guidato da una donna, ci sarà una riflessione politica proprio in occasione della presentazione del libro “Una vita nel Palazzo”, il cui autore è Michele Marino, Vicecapo di Gabinetto (nel ’94 giovanissimo) prescelto da Pinuccio Tatarella, Vice Presidente Vicario del I Governo Berlusconi, trascinatore del consenso elettorale in Puglia.Quella esperienza istituzionale, accanto al “maestro” Ministro dell’armonia era un vero appuntamento con la Storia dell’Italia – l’11 maggio 1994 – in quanto segnava la data d’inizio della “II Repubblica” con la “discesa in campo del Cavaliere” oltre l’occasione e della presentazione del primo “Picchetto d’onore” ideato proprio dall’autore Michele Marino allora burocrate dell’apparato della Presidenza del Consiglio e concittadino di Pinuccio.Oggi più che mai, anche considerando il preoccupante fenomeno dell’astensionismo in graduale e costante crescita, è proficuo o meglio doveroso moralmente ritornare ad occuparsi degli aspetti più nobili o più qualificanti della politica come arte del possibile, impegno civico per il bene della Res publica.Questo lo si farà venerdì prossimo, con l'autore ospite del sindaco Decaro – insieme alle fondazioni Tatarella e Dioguardi – rievocando il pensiero, l’azione e l’esempio di Pinuccio, non dimenticato assessore alle politiche culturali e del Mediterraneo, del quale la Presidente del Consiglio in carica possiamo affermare essere degna “erede”.