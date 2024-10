A Lanuvio amministratori e professionisti si confrontano sulla città del dopodomani

Si terrà venerdì 4 ottobre presso la Sala delle Colonne di Villa Sforza a Lanuvio il convegno "Idee per la Lanuvio del Dopodomani". All'incontro, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Lanuvio, parteciperanno il Sindaco On. Andrea Volpi, la Presidente Commissione Urbanistica della Regione Lazio Laura Corrotti, l'Assessore all'Urbanistica Avv. Veronica Proscio, il Responsabile comunale del Settore Urbanistica Arch. Giancarlo Capomaggi e gli architetti Francesco Febbraro e Maurizio Moretti.

"Questo incontro - ha commentato l'Assessore Proscio - è stato pensato come un confronto tra i cittadini, la politica e i professionisti dal quale far scaturire idee per lo sviluppo urbanistico di Lanuvio. Un'interlocuzione che parte dal racconto di ciò che è stato fatto in questi anni e di ciò che è stato pianificato e si sposta verso a quelle che potranno essere le nuove programmazioni anche in virtù della modifica della legge regionale relativa agli illeciti edilizi e all'approvazione del cosiddetto decreto "Salva Casa". La presenza degli architetti Febbraro e Moretti - ha proseguito l'assessore - ci consentiranno anche di presentare ai cittadini il programma di Rigenerazione Urbana 2024-2026 previsto per la nostra città".

L'appuntamento è quindi per Venerdì 4 Ottobre 2024 alle ore 17:00 presso la Sala delle Colonne di Villa Sforza (via Sforza Cesarini, 37) a Lanuvio