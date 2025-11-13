Breaking news infrastrutture - nuove nomine nelle Autorità portuali: otto presidenti scelti per rilanciare la competitività dei porti italiani

Otto nuovi presidenti sono stati nominati alla guida delle principali Autorità di sistema portuale italiane, a seguito dei decreti firmati dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Un cambio di governance strategico che punta a rafforzare il ruolo dei porti come fulcro della logistica nazionale, dell’interscambio marittimo e della competitività internazionale dell’Italia.

Tra le nomine spicca quella di Marco Consalvo alla presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (Trieste e Monfalcone), già approvata dal Senato e dalla Camera dei Deputati, segno del forte sostegno istituzionale per rilanciare lo scalo friulano, punto nevralgico nei traffici europei.

I nuovi presidenti sono: Francesco Benevolo (Mare Adriatico centro settentrionale), Giovanni Gugliotti (Mar Ionio), Davide Gariglio (Mar Tirreno settentrionale), Raffaele Latrofa (Mar Tirreno centro settentrionale), Eliseo Cuccaro (Mar Tirreno centrale), Matteo Gasparato (Mare Adriatico settentrionale), Paolo Piacenza (Mari Tirreno meridionale e Ionio), Domenico Bagalà (Mare di Sardegna).

Attraverso queste nomine, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti conferma la propria strategia di concentrare risorse e competenze su poli portuali chiave per il futuro della logistica italiana. L’obiettivo? Favorire lo sviluppo sostenibile, la digitalizzazione e la sicurezza delle infrastrutture, creando nuove sinergie tra pubblico e privato e rafforzando la leadership dei porti nazionali nello scenario globale.

La nuova squadra promette di lavorare per ottimizzare la gestione delle merci, ridurre le tempistiche e promuovere l’innovazione all’interno dei porti, a beneficio di tutto il sistema produttivo italiano.