Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:37
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - nuove nomine nelle Autorità portuali: otto presidenti scelti per rilanciare la competitività dei porti italiani
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - nuove nomine nelle Autorità portuali: otto presidenti scelti per rilanciare la competitività dei porti italiani

Il Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini firma i decreti: Marco Consalvo alla guida di Trieste e Monfalcone, focus su logistica, interscambio e leadership marittima.

(Prima Pagina News)
Giovedì 13 Novembre 2025
Roma - 13 nov 2025 (Prima Pagina News)

Il Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini firma i decreti: Marco Consalvo alla guida di Trieste e Monfalcone, focus su logistica, interscambio e leadership marittima.

Otto nuovi presidenti sono stati nominati alla guida delle principali Autorità di sistema portuale italiane, a seguito dei decreti firmati dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Un cambio di governance strategico che punta a rafforzare il ruolo dei porti come fulcro della logistica nazionale, dell’interscambio marittimo e della competitività internazionale dell’Italia.

 

Tra le nomine spicca quella di Marco Consalvo alla presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (Trieste e Monfalcone), già approvata dal Senato e dalla Camera dei Deputati, segno del forte sostegno istituzionale per rilanciare lo scalo friulano, punto nevralgico nei traffici europei.

 

I nuovi presidenti sono: Francesco Benevolo (Mare Adriatico centro settentrionale), Giovanni Gugliotti (Mar Ionio), Davide Gariglio (Mar Tirreno settentrionale), Raffaele Latrofa (Mar Tirreno centro settentrionale), Eliseo Cuccaro (Mar Tirreno centrale), Matteo Gasparato (Mare Adriatico settentrionale), Paolo Piacenza (Mari Tirreno meridionale e Ionio), Domenico Bagalà (Mare di Sardegna).

 

Attraverso queste nomine, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti conferma la propria strategia di concentrare risorse e competenze su poli portuali chiave per il futuro della logistica italiana. L’obiettivo? Favorire lo sviluppo sostenibile, la digitalizzazione e la sicurezza delle infrastrutture, creando nuove sinergie tra pubblico e privato e rafforzando la leadership dei porti nazionali nello scenario globale.

 

La nuova squadra promette di lavorare per ottimizzare la gestione delle merci, ridurre le tempistiche e promuovere l’innovazione all’interno dei porti, a beneficio di tutto il sistema produttivo italiano.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#autoritàportuali
#competitività
#logistica
#MarcoConsalvo
#marittimo
#MinisteroInfrastrutture
#nomine2025
#portiitaliani
#Salvini
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it