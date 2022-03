Acea: al via nuovo programma alternanza scuola-lavoro "GenerAzione Connessa"

Anche quest’anno il Gruppo Acea avvia un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro). Parte infatti oggi da tre scuole toscane - l’IIS Ferraris-Brunelleschi di Empoli, l’IIS Tito Sarrocchi di Siena e il Polo scientifico tecnico professionale Fermi-Giorgi di Lucca -, “GenerAzione Connessa”, il nuovo format dedicato alla formazione e all’orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro.Il percorso, nato in collaborazione con il Consorzio Elis in continuità con i programmi “La Scuola che vorrei” e “GenerAzione Digitale”, ha l’obiettivo di avvicinare i giovani ai temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente, della diversità e dell’inclusione, invitando a ragionare sul contributo che l’innovazione può offrire per la salvaguardia delle risorse naturali.Saranno coinvolti in totale circa 300 studenti di 10 istituti tecnico-professionali e, per la prima volta, anche 5 licei, di Lazio, Umbria, Campania e Toscana.I partecipanti saranno guidati in tutto il progetto dai Sustainability Ambassador Acea, promotori della cultura della sostenibilità e dell’economia circolare, ai quali sarà affidato il compito di accompagnare i ragazzi alla scoperta di questi temi.Inoltre, gli studenti incontreranno anche le donne Stem Acea che, attraverso il racconto del loro percorso professionale e di vita, testimonieranno quanto sia importante non lasciarsi influenzare dagli stereotipi di genere nella scelta di percorsi formativi e professionali, affinché le opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica e digitale possano essere colte da un numero sempre maggiore di donne, per un futuro equo e sostenibile.La fase finale del progetto prevede un’attività “immersiva” online, durante la quale gli studenti avranno l’opportunità di lavorare su progetti reali individuati dal Gruppo.Nelle “Officine Acea” i ragazzi, divisi in squadre miste, saranno supportati dal team Elis nel processo creativo, che si concluderà con la presentazione di idee innovative e sostenibili, grazie alle quali sarà possibile aggiudicarsi la vittoria.Il percorso “GenerAzione Connessa” rappresenta per il Gruppo un’ulteriore occasione per alimentare lo scambio virtuoso tra scuola e azienda avviato negli anni precedenti, stimolando l’interesse e la motivazione degli studenti che, attraverso la condivisione delle loro conoscenze ed idee, possono diventare motore di innovazione sociale, economica e ambientale.