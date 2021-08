Afghanistan, Bersaglieri: Gen. Portolano al comando delle operazioni

"Un bersagliere al comando delle operazioni per l'emergenza afghana. La grande emergenza dei profughi afghani, il dramma che occupa la cronaca di questi giorni inquietando le coscienze e mobilitando l'Occidente alla ricerca di soluzioni adeguate, vede l'Italia in prima linea e la Difesa Italiana schierata con un organizzazione formidabile al Comando di un'eccellenza delle FF.AA. italiane: un Bersagliere di rango, il Generale C.A. Luciano Portolano, Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze già illustratosi in tante operazioni complesse, come l'operazione Eos per la campagna vaccinale".Così, in un post su Facebook, l'Associazione Nazionale Bersaglieri."Con la efficienza, la grinta e l'incessante impegno da Bersagliere doc, sta conducendo le operazioni eccezionali e straordinarie connesse all'evacuazione dei cittadini afghani da Kabul. Avvalendosi dell'Italia Joint Force Quarter, una unità di assoluta efficienza per gli interventi di grande emergenza, il Generale Portolano sta guidando con straordinari risultati sotto gli occhi del mondo, la "Missione Aquila" che ha già consentito di mettere in salvo circa 4000 profughi , dando all'Italia un primato di efficienza, tempestività", prosegue."Una grande pagina per l'Italia e per le nostre FF.AA. rappresentate da Luciano Portolano che ha messo al servizio di un grande progetto umanitario, con autentica passione e spirito bersaglieresco, una altissima professionalità e un costante impegno, coraggioso ed efficace che onora grandemente il nostro Paese. #bersaglieri #Kabul #COVI #Roma", conclude.