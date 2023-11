Agroalimentare: il Fai-Cisl alla 73esima Giornata del Ringraziamento

“Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltura”: è questo il tema scelto dalla Conferenza episcopale italiana per la 73ª Giornata del Ringraziamento, che si terrà l’11 e 12 novembre a Vercelli.La ricorrenza è promossa dalla Cei in collaborazione con le associazioni di categoria Fai-Cisl, Terra Viva, Coldiretti, Acli Terra, Feder.Agri-Mcl. La Fai-Cisl sarà presente già venerdì 10 novembre con la presentazione del volume “È giusto ringraziare”, che si svolgerà dalle 15,30 alle 18 nella Basilica di S. Andrea.Curato da Vincenzo Conso, Presidente della Fondazione Fai-Cisl Studi e Ricerche, il libro raccoglie i messaggi ideati dalla Cei per ciascuna Giornata del Ringraziamento dal 1974 a oggi.Oltre al curatore interverranno il Sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, l’Arcivescovo Mons. Marco Arnolfo, Rocco Pezzimenti, docente alla Lumsa, Claudio Risso, Presidente Terra Viva e Onofrio Rota, Segretario Generale Fai-Cisl.Sabato 11 novembre, presso l’Istituto Sacro Cuore, Corso Italia 106, si svolgerà dalle 10 il convegno “Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltura”, introdotto da don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, e dalla relazione dell’economista suor Helen Alford, decano delle Scienze sociali presso l’Angelicum di Roma e Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali.Seguiranno gli interventi di Francesca Costero, responsabile del Servizio Cooperazione Internazionale di Enaip Piemonte e Massimo Gargano, Direttore Generale Anbi.La mattinata si concluderà con una tavola rotonda moderata da Gianfranco Quaglia, direttore di Agromagazine, con la partecipazione di rappresentanti della associazioni Fai-Cisl, Terra Viva, Acli Terra, Coldiretti, Feder.Agri-Mcl.Domenica 12 novembre, nella cattedrale di Sant’Eusebio, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Marco Arnolfo e trasmessa alle 11 in diretta su Rai Uno. Conclusa la messa, alle 12, in piazza Antico Ospedale, la consueta benedizione dei mezzi agricoli e degli stand delle associazioni.