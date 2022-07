Ala (Tn): cade da minimoto sulla pista di Plicante, morto bambino di 8 anni

E' morto all'Ospedale Borgo Trento di Verona il piccolo motociclista francese Mathis Bellon, 8 anni, che venerdì scorso aveva subito un incidente al kartodromo di Ala (Tn).Il bambino era ricoverato nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia pediatrica dell'Ospedale veronese, dove è deceduto.Il piccolo, che era iscritto alla squadra "Race Experience School" di Frejus (Provenza) era caduto dalla sua minimoto sulla pista dell'Ala Karting Circuit di Plicate, dove stava svolgendo degli allenamenti prima di partecipare alla gara "Cnv Motoasi", restando investito da un altro giovane corridore in minimoto, che non ha potuto evitarlo.Le sue condizioni sono state dichiarate gravi fin dall'inizio: trasportato a Verona in elicottero dagli operatori di Trentino Emergenza, sopraggiunti sul posto per le operazioni di soccorso, il bimbo non ha mai ripreso conoscenza.