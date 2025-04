Ambiente: torna l'appuntamento con "Roma cura Roma"

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Per qualsiasi informazione, è possibile scrivere all’indirizzo dell’Assessorato assessorato.ambiente@comune.roma.it.

Da martedì 22 aprile le associazioni e i cittadini che vorranno partecipare potranno registrarsi attraverso il consueto Portale dedicato, www.romacura.roma.it , dove potranno anche indicare – come gli scorsi anni – i materiali necessari per le azioni di cura che vorranno proporre. Sul portale saranno pubblicati tutti gli eventi della giornata ai quali cittadini e gruppi potranno aderire, iscrivendosi.

La manifestazione vede fin dal primo anno il coinvolgimento e la partecipazione di associazioni ambientaliste, del mondo del volontariato, del terzo settore, di comitati di quartiere e di migliaia di cittadini che svolgono azioni di cura in città con il supporto logistico di AMA, del Dipartimento Tutela Ambientale, della Protezione Civile e della Polizia Locale di Roma Capitale.

Sabato 10 maggio è in programma la quarta edizione di ‘ Roma Cura Roma – Tutta mia la Città ’, il grande evento cittadino dedicato alla cura collettiva di strade, piazze, parchi e aree verdi in tutti i municipi.

La quarta edizione dell'evento cittadino dedicato alla cura collettiva di strade, piazze, parchi e aree verdi in tutti i municipi si terrà sabato 10 maggio.

