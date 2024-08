Ancona: il mago Heldin al De Angelis Resort

Continua l’estate magica con Heldin.

Dopo l’enorme successo in Sicilia presso la rinomata struttura Domina per un pubblico internazionale, Heldin, soprannominato ormai “il mago del Papa”, approda al De Angelis Resort, per regalare una settimana magica agli ospiti della prestigiosa struttura baciata dal mar adriatico in provincia di Ancona.

Special guest dal 4 all’11 settembre, il noto illusionista Heldin renderà magica la prima settimana settembrina con uno show preparato appositamente per l’occasione.

Una realtà quella del De Angelis Resort, immersa nella splendida Riviera del Conero, lungo la costa adriatica a pochi km da Ancona. Luogo ideale per un’esperienza esclusiva, tra comfort, benessere, divertimento e sano relax, il tutto per una vacanza da ricordare.

“Al De Angelis Resort” , precisa Jerry De Angelis, “ogni dettaglio è pensato per offrire un'esperienza unica e indimenticabile, partendo dal comfort delle nostre abitazioni, alla vasta gamma di servizi, alla buona cucina e alle attività disponibili. Tutto è studiato per far sentire speciali gli ospiti”.

Allora non ci resta che invitare i nostri lettori al De Angelis Resort dal 4 all’11 settembre per una settimana magica con Heldin.