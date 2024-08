Apertura Galleria Colle Giardino, Cuneo (Lega): “Bellissima giornata per Rieti”

“Una bellissima giornata per tutta la provincia di Rieti che può tornare a contare su un asse fondamentale per la circolazione nell’alto Lazio.

Il cantiere nella Galleria Colle Giardino era indispensabile per l’ammodernamento di questo tratto cruciale per la mobilità tra Roma Capitale e Rieti, e per questo ringrazio anche Anas e la Regione.

Aver portato a termine un intervento di ammodernamento e adeguamento di questa infrastruttura alle più recenti normative in campo di sicurezza, significa raggiungere in maniera efficace un ambizioso obiettivo che ritenevamo prioritario per la sicurezza su strada di un’intera collettività.

Orgoglio e soddisfazione per aver centrato un risultato importante e atteso da tempo, per la cittadinanza e per il miglioramento della viabilità in entrata a Rieti”.

Lo dichiara la presidente della provincia di Rieti Roberta Cuneo.