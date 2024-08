Ariccia (Rm), conclusi i lavori di allargamento di via Selvotta: nuova disciplina della circolazione stradale

Conclusi i lavori di allargamento di un tratto di via Selvotta, tra via Parco Chigi e via Virgilio. I lavori sono stati fondamentali per ripristinare il doppio senso di marcia in questo tratto di strada fondamentale per la viabilità della zona.

L’ampliamento è stato finanziato in parte dalla Regione Lazio e in parte con fondi di Bilancio del Comune di Ariccia. “Con l’apertura di questo tratto di strada il traffico verrà snellito in tutta l’area villa Ferraioli, soprattutto a ridosso del nostro plesso scolastico. Infatti, instaurando il doppio senso di marcia abbiamo una circolazione molto più fluida, evitando file lunghe, soprattutto all’entrata e all’uscita delle scuole”, ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Serafini.

Al termine dei lavori, è entrata in vigore la nuova disciplina della circolazione stradale su via Selvotta e via Parco Chigi. L’ordinanza comunale è volta a migliorare il flusso veicolare e ridurre la congestione del traffico nell'area urbana interessata. Nello specifico, nel tratto di via Selvotta (compreso tra via Parco Chigi e via Virgilio) è stato istituito il doppio senso di circolazione veicolare. Mentre, nel tratto di via Parco Chigi (compreso tra via Giuseppe Bertolini e via Selvotta) è presente il senso unico da via Giuseppe Bertolini a via Selvotta.