Arte, Roma: mostra “L’Ambiente: ieri, oggi e, forse, domani”

Grande successo dell' iniziativa.

Si è svolta il 3 novembre 2021, dopo quasi diciotto mesi di fermo a causa dell'emergenza pandemica del COVID 19, l’inaugurazione, presso il Polo Museale degli Sport di Combattimento Centro Olimpico Matteo Pellicone FIJLKAM di Ostia Lido (Roma), della mostra “L’Ambiente: ieri, oggi e, forse, domani”, alla presenza del presidente della FIJLKAM Domenico Falcone e del Direttore artistico del polo museale Arch. Livio Toschi. E' intervenuta la Presidente del WWF Litorale Laziale, Maria Gabriella Villani che ha illustrato le bellezze della natura del litorale di Roma ed ha sottolineato quanto sia importante proteggere l'ambiente. La mostra “L’Ambiente: ieri, oggi e, forse, domani” è la diciassettesima collettiva d’arte allestita nel Museo e resterà aperta fino al 12 marzo 2022. Il tema è di vibrante attualità e anche l’Arte vuole dare il suo contributo alla tutela dell’Ambiente.I 49 artisti selezionati per questa mostra hanno esposto oltre 100 opere, realizzate con diversi stili e con le più varie tecniche espressive. Tali opere evidenziano soprattutto i mutamenti dell’Ambiente (troppo spesso negativi, purtroppo, per colpa dell’uomo), le iniziative per salvarlo e rinvigorirlo, il sogno di un mondo migliore, ovvero ecosostenibile. Un’apposita commissione ha selezionato le opere di 20 artisti, poi valutate da una giuria composta da 3 critici d'arte "esterni": Anna Iozzino, Lucrezia Rubini e Mario Salvo.E’ stato fatto omaggio di alcune copie dell’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi, con ringraziamenti alla Direttrice Generale Elettra Ferraù per la disponibilità; le copie sono state consegnate ai vincitori del Premio Fijlkam Arte dalla Testimonial Internazionale dell'Annuario Roberta Gulotta, presente anche lei alla rassegna con le sue opere dal titolo “Urbana” e “In fondo al mar”.