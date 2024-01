Arte, Vienna: ritrovato dopo 100 anni il ritratto di Fraulein Lieser di Gustav Klimt

E' stato ritrovato, a Vienna, un dipinto dell'artista Gustav Klimt che si riteneva perduto da quasi 100 anni. E' quanto fa sapere la Bbc.Il dipinto, ritratto di Fraulein Lieser, era appartenuto ad una famiglia ebrea austriaca, i Lieser, proprietari industriali, e venne mostrato al pubblico l'ultima volta nel 1925, prima di una mostra organizzata da Otto Kallir-Nirenstein nella Neue Galerie di Vienna nel 1926.Non è noto il suo destino, ma la famiglia dei proprietari odierni ha il quadro dagli anni '60. Per la casa d'aste im Kinsky, che ha valutato il dipinto in più di 54 milioni di dollari (42 milioni di sterline), si tratta di una riscoperta "sensazionale". Questo, peraltro, non è il primo quadro dell'artista austriaco ad aver raggiunto vette alte in termini valutari."Un dipinto di tale rarità, di tale portata artistica e valore non era disponibile sul mercato dell'arte in Europa centrale da decenni", fa sapere la casa d'aste in una nota.Il ritratto sarà rimesso all'asta il 24 aprile per conto della famiglia Lieser e degli attuali proprietari, in base a quanto dispongono i Principi di Washington, una convenzione per restituire le opere artistiche che i nazisti saccheggiarono nel corso della Seconda Guerra Mondiale ai discendenti delle persone a cui erano state rubate.Un avvocato d'arte ha fatto sapere ai media austriaci che, ad oggi, non ci sono prove che il dipinto fosse stato saccheggiato dai nazisti.Prima della vendita all'asta, il dipinto sarà presentato in varie parti del mondo, come Regno Unito, Svizzera, Germania e Hong Kong.