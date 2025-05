Auto: Fiat Grande Panda Hybrid, l’elettrificazione accessibile a tutti

Fiat presenta con orgoglio la nuova Grande Panda Hybrid, che segna una tappa fondamentale nella sua strategia globale di prodotto e supporta la transizione verso l’elettrificazione per un pubblico più ampio, grazie a un nuovo veicolo iconico, accessibile e cool del segmento B, pensato per la mobilità urbana. Dopo il recente lancio della versione elettrica, i riflettori si spostano ora sulla variante ibrida che segna il ritorno di FIAT nel cuore del segmento B, attraverso un veicolo accessibile e smart, pensato per la mobilità urbana. Ma non si tratta solo del debutto di un prodotto: la nuova Grande Panda rappresenta il rinnovato ruolo del marchio come punto di riferimento per volumi e accessibilità, replicando gli anni d’oro, quando semplicità, innovazione e design emozionale conquistavano milioni di persone. Con il suo debutto ibrido, la Grande Panda unisce il meglio del design italiano iconico, l’ingegneria orientata al futuro e una mobilità sostenibile—oggi più accessibile che mai.



Una nuova icona globale, progettata a Mirafiori



La Grande Panda non è una semplice auto, ma rappresenta le fondamenta di una nuova famiglia globale di veicoli, sviluppata interamente sotto la guida del quartier generale FIAT e del Centro Stile di Mirafiori, a Torino. Dalle prime bozze fino al lancio, la Grande Panda incarna lo spirito del marchio italiano e si impegna a offrire soluzioni intelligenti e inclusive al mondo. Con dimensioni compatte e una personalità inconfondibile, riflette i valori di funzionalità, sostenibilità e design emozionale. Il modello è costruito sulla Smart Car Platform di Stellantis: un’architettura altamente flessibile e multi-energia, in grado di supportare sia motorizzazioni ibride che elettriche. La sua adattabilità globale permette alla Grande Panda di rispondere alle esigenze di mercati diversi in ogni parte del mondo. Con una lunghezza di 3,99 metri, una larghezza di 1,76 e un’altezza di 1,58 metri, sorprende per la sua compattezza, pur offrendo spazio per cinque passeggeri e un uso intelligente dello spazio interno, per garantire funzionalità in ogni dettaglio.



Grande Panda Hybrid



Protagonista assoluta di questo lancio è la Grande Panda Hybrid, simbolo di una nuova era della mobilità smart ed elettrificata. Centrale in questo modello è l’innovativo sistema ibrido T-Gen3, che combina un motore turbo a 3 cilindri da 1.2 litri capace di erogare 110 CV, una batteria agli ioni di litio da 48V e un sofisticato cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti eDCT. Il sistema integra perfettamente un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un’unità di controllo centrale che lavorano insieme per offrire una guida fluida, efficiente e silenziosa.

Il powertrain ibrido offre numerosi vantaggi nell’uso quotidiano. Grazie a funzioni come e-launch, e-creeping ed e-parking, la Grande Panda Hybrid è in grado di muoversi in modalità completamente elettrica durante le manovre a bassa velocità, raggiungendo fino a 1 km di autonomia full-electric sotto i 30 km/h. Queste funzionalità permettono accelerazioni più morbide, una guida cittadina silenziosa e una riduzione significativa dei consumi e delle emissioni di CO₂, anche grazie alla strategia di combustione Miller Cycle. Il cambio eDCT contribuisce ulteriormente all’efficienza complessiva, offrendo un’esperienza di guida rilassante e intuitiva, perfettamente in linea con la filosofia “easy drive” di Fiat.



Design: un mix di ispirazione iconica e audacia moderna



Il design della Grande Panda è una reinterpretazione moderna dell’iconica Panda degli anni ’80. Con un profilo a cuneo, una presenza solida, e dettagli sorprendenti, questa vettura riesce a essere iconica e innovativa. I fari a LED PXL, ispirati all’estetica dei videogiochi rétro, si combinano con i fanali posteriori a forma di cubo e i montanti oscurati, contribuendo a definire un’identità visiva forte e distintiva. Non mancano tocchi di carattere autentico, come la scritta “Panda” in bassorilievo 3D sulle portiere, il logo “Fiat sul posteriore, la grafica lenticolare sul montante C e la cornice nera lucida.

Inoltre, grazie alla disponibilità di tutti i colori disponibili per la versione BEV di lancio, e a una scelta di allestimenti – Pop, Icon e La Prima - i clienti possono personalizzare la propria Panda in base alle proprie preferenze ed esigenze.



Pensata per l’efficienza, costruita per il comfort



Le sorprese della Grande Panda proseguono anche al suo interno. Le dimensioni compatte all’esterno nascondono un abitacolo inaspettatamente spazioso, con uno dei migliori livelli di abitabilità in termini di spazio per le spalle nel segmento, soluzioni modulari e un design espressivo. La colorazione Blu Tasmania è ravvivata da dettagli giallo acceso su plancia, area infotainment e cuciture dei sedili, creando un ambiente luminoso, giovane e accogliente. Con un generoso bagagliaio da 412 litri, la Grande Panda Hybrid offre anche un ampio spazio per le commissioni giornaliere e le esigenze della famiglia. A questo si aggiungono numerose soluzioni intelligenti per riporre gli oggetti, tra cui un vano plancia da 13 litri, di cui 3 concentrati in un unico scomparto, per ottimizzare ogni centimetro disponibile.

Grande attenzione è stata posta anche nella scelta dei materiali, dove design e sostenibilità si incontrano. Il protagonista è il Bambox Bamboo Fiber Tex®, un tessuto esclusivo che contiene il 33% di fibre naturali di bambù. Un dettaglio che non è solo estetico, ma anche simbolo dell’impegno FIAT verso materiali circolari e innovativi. Infatti, per la produzione di una Grande Panda vengono utilizzati 140 cartoni per bevande riciclati, trasformando gli strati non riciclabili in Lapolen Ecotek, una plastica blu metallizzata con riflessi in alluminio, utilizzata per diversi elementi degli interni.



Allestimenti Pop, Icon e La Prima: una gamma completa di tecnologia e comfort



Ciascuno dei tre allestimenti disponibili – Pop, Icon e La Prima – è stato pensato per offrire caratteristiche specifiche che coniugano valore, tecnologia e benessere a bordo.

L’allestimento Pop, la versione base che offre l’essenziale senza compromessi include sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), climatizzatore manuale, cruscotto digitale da 10 pollici, cambio automatico eDCT, freno di stazionamento elettrico (EPB) e una stazione per smartphone con tecnologia NFC e funzione Autolaunch. Il tasto Home dedicato consente di accedere facilmente alla schermata iniziale, assicurando una transizione senza soluzione di continuità tra le diverse funzioni o applicazioni durante la guida.

Con l’allestimento Icon il comfort e la personalizzazione salgono di livello. Il modello è dotato di un sistema infotainment touchscreen da 10,25 pollici con sei altoparlanti, fari e luci anteriori e posteriori Full LED e offre la possibilità di arricchire la vettura con tre pacchetti opzionali – Tech, Style e Winter. Il Tech Pack include climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori, retrocamera e ricarica wireless. Lo Style Pack aggiunge cerchi in lega da 16 pollici, barre sul tetto, vetri oscurati e protezioni sottoscocca, mentre il Winter Pack (disponibile solo in abbinamento al Tech Pack) prevede sedili, volante e parabrezza riscaldati.

Al vertice della gamma si colloca l’allestimento La Prima, che combina tutti i pacchetti precedenti e aggiunge cerchi in lega da 17 pollici, finiture interne di pregio e l’esclusiva applicazione del materiale Bambox Bamboo Fiber Tex® per il cruscotto. Si tratta della versione più completa, elegante e tecnologicamente avanzata dell’intera gamma.



Sistemi avanzati di assistenza alla guida e servizi connessi



Sicurezza e connettività sono elementi centrali dell’esperienza offerta dalla nuova Grande Panda Hybrid. Tutti gli allestimenti includono un pacchetto completo di sistemi ADAS, tra cui Cruise Control, Speed Limiter, Frenata Autonoma d’Emergenza, il Sistema di Mantenimento della Corsia, Driver Attention Warning e l’avviso di apertura portiere in caso di pericolo. L’allestimento La Prima aggiunge sensori anteriori e una telecamera posteriore per una maggiore assistenza alla guida.

La connettività è supportata dal cruscotto digitale da 10“a bordo, dal touchscreen centrale da 10,25” e dal mirroring wireless dello smartphone. I clienti possono usufruire di più porte USB-C, di un pad di ricarica wireless e di una perfetta integrazione digitale. FIAT offre due pacchetti di servizi: Connect One, che include SOS Help Call, l'assistenza stradale e il Vehicle Health Report; e Connect Plus, che aggiunge il Vehicle Finder e altri servizi per migliorare la manutenzione, come informazioni sul veicolo e avvisi sullo stato di salute del veicolo, disponibili tramite l'app mobile FIAT. In futuro saranno disponibili ulteriori servizi per ampliare il portafoglio di servizi connessi.



Accessori Originali: espressione di personalità e versatilità



Oltre 100 Accessori originali sono disponibili per amplificare l’esperienza a bordo della propria Grande Panda, permettendo ai clienti di personalizzare al meglio il loro veicolo con lettere laterali realizzate in materiali eco-compatibili, pannelli porta colorati e pratiche barre sul tetto per una maggiore flessibilità di carico. Progettati per valorizzare la doppia anima dell’auto – rétro e moderna, giocosa e funzionale – questi accessori sottolineano la versatilità della Gande Panda e l’attenzione del Brand allo stile di vita dei propri clienti.



Prezzo e disponibilità



La nuova Grande Panda Hybrid è già disponibile presso le concessionarie FIAT in Italia e in tutta Europa, con un prezzo di partenza inferiore ai 19.000 euro. In Italia a maggio è offerta a partire da 16.950€ in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

Un’opportunità concreta per portare l’innovazione e l’emozione della mobilità elettrificata a un pubblico sempre più ampio.