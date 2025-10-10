Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 15:45
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Auto Storiche protagoniste a Magione con il Campionato Italiano Velocità in Circuito
Acquista questo articolo
Auto Storiche protagoniste a Magione con il Campionato Italiano Velocità in Circuito
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Auto Storiche protagoniste a Magione con il Campionato Italiano Velocità in Circuito

L'11 e 12 ottobre weekend di adrenalina e passione all’Autodromo dell’Umbria.

(Prima Pagina News)
Venerdì 10 Ottobre 2025
Perugia - 10 ott 2025 (Prima Pagina News)

L'11 e 12 ottobre weekend di adrenalina e passione all’Autodromo dell’Umbria.

Auto Storiche protagoniste a Magione con il Campionato Italiano Velocità in Circuito
Guarda la fotogallery

L’Autodromo dell’Umbria di Magione si prepara a vivere un weekend all’insegna dei motori e della storia dell’automobilismo: sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano in pista le Auto Storiche, le affascinanti Auto Classiche e le leggendarie monoposto d’epoca del Formula Historic Championship.

Sarà un fine settimana imperdibile per gli appassionati, che potranno assistere a uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale.

Il tracciato umbro ospita infatti il quinto e penultimo round stagionale del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche (CIVCA), dopo le tappe di Monza, Mugello, Vallelunga e Imola.

In pista si sfideranno i protagonisti dei quattro raggruppamenti, suddivisi in base all’età e alle caratteristiche tecniche delle vetture, per gare dal grande valore sportivo e tecnico, ma anche altamente spettacolari per il pubblico.

Tra i piloti più attesi spiccano due nomi legati al territorio umbro, in particolare alla zona del Trasimeno: Alunni Bravi, figura legata anche al mondo della Formula 1 con la McLaren, che porta in pista l’esperienza maturata nei paddock internazionali, e Gianluca Bardelli, autentico emblema del motorsport storico italiano, capace di unire passione, tecnica e una lunga carriera al volante di auto leggendarie.

Il programma del weekend

La manifestazione entrerà nel vivo sabato 11 ottobre, con lo svolgimento delle prove libere e delle qualifiche, fondamentali per definire lo schieramento di partenza delle varie classi. Domenica 12, invece, sarà la giornata clou con lo svolgimento delle gare, che promettono battaglie serrate e grande spettacolo a ogni curva.

L’ingresso per il pubblico sarà possibile durante tutto il weekend, con l’opportunità unica di vivere da vicino l’atmosfera delle corse d’epoca, tra paddock aperti e il rombo inconfondibile di vetture che hanno fatto la storia del motorsport.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

auto storiche
Campionato Italiano Velocità in Circuito
Magione
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.