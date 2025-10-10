Auto Storiche protagoniste a Magione con il Campionato Italiano Velocità in Circuito

L’Autodromo dell’Umbria di Magione si prepara a vivere un weekend all’insegna dei motori e della storia dell’automobilismo: sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano in pista le Auto Storiche, le affascinanti Auto Classiche e le leggendarie monoposto d’epoca del Formula Historic Championship.

Sarà un fine settimana imperdibile per gli appassionati, che potranno assistere a uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale.

Il tracciato umbro ospita infatti il quinto e penultimo round stagionale del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche (CIVCA), dopo le tappe di Monza, Mugello, Vallelunga e Imola.

In pista si sfideranno i protagonisti dei quattro raggruppamenti, suddivisi in base all’età e alle caratteristiche tecniche delle vetture, per gare dal grande valore sportivo e tecnico, ma anche altamente spettacolari per il pubblico.

Tra i piloti più attesi spiccano due nomi legati al territorio umbro, in particolare alla zona del Trasimeno: Alunni Bravi, figura legata anche al mondo della Formula 1 con la McLaren, che porta in pista l’esperienza maturata nei paddock internazionali, e Gianluca Bardelli, autentico emblema del motorsport storico italiano, capace di unire passione, tecnica e una lunga carriera al volante di auto leggendarie.

Il programma del weekend

La manifestazione entrerà nel vivo sabato 11 ottobre, con lo svolgimento delle prove libere e delle qualifiche, fondamentali per definire lo schieramento di partenza delle varie classi. Domenica 12, invece, sarà la giornata clou con lo svolgimento delle gare, che promettono battaglie serrate e grande spettacolo a ogni curva.

L’ingresso per il pubblico sarà possibile durante tutto il weekend, con l’opportunità unica di vivere da vicino l’atmosfera delle corse d’epoca, tra paddock aperti e il rombo inconfondibile di vetture che hanno fatto la storia del motorsport.