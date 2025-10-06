Grande successo per l’inaugurazione del nuovo Centro Porsche di Roma Nord

Si è svolta venerdì 26 settembre, in via Salaria 1358, l’inaugurazione del nuovo Centro Porsche Roma Nord, realizzato secondo il concept internazionale Destination Porsche, il format architettonico che ridefinisce l’esperienza della concessionaria trasformandola in un luogo di incontro e scoperta.

All’evento hanno preso parte oltre 500 ospiti, tra clienti, appassionati e rappresentanti delle istituzioni, confermando il grande interesse per il nuovo spazio che unisce design, innovazione e passione.

La cerimonia, condotta dalla voce inconfondibile di Luca Ward, ha visto la presenza di Iryna Kauk, Vice President Region Europe Porsche AG, e di Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia che hanno sottolineato l’importanza strategica di questo nuovo traguardo per la rete Porsche in Italia.

Il Destination Porsche di Roma Nord si ridefinisce come un ambiente moderno, tecnologico e accogliente in cui vivere da vicino il mondo Porsche. L’esperienza proposta ai clienti si estende al concetto di lifestyle, offrendo momenti di aggregazione e servizi esclusivi.

La nuova sede di Roma Nord conferma il ruolo di Autocentri Balduina, concessionaria Porsche di riferimento sul territorio capitolino, e il legame che unisce la famiglia Cappella con il marchio da oltre 60 anni. Una storia fatta di passione, impegno e radicamento sul territorio, che oggi trova ulteriore riconoscimento con l’apertura di questo importante spazio.

“Con l’apertura di questa nuova sede – ha dichiarato il titolare Pier Giacomo Cappella – portiamo a Roma un modello innovativo che rappresenta appieno la nostra filosofia: creare spazi che diventano luoghi in cui condividere valori, emozioni e passione per il nostro brand”.

Con questa inaugurazione, Porsche rafforza ulteriormente la propria presenza nella Capitale, offrendo al pubblico romano una nuova prospettiva sul futuro dell’ automotive di lusso e dell’esperienza di marca.