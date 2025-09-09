Automotive, Pe: nuove norme sulla progettazione, il riutilizzo e riciclo dei veicoli

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Martedì 09 Settembre 2025
(Prima Pagina News)
Martedì 09 Settembre 2025
Roma - 09 set 2025 (Prima Pagina News)

Obiettivi vincolanti per l’uso di materiali riciclati nei veicoli nuovi.

Il Parlamento Europeo ha approvato la sua posizione sulle nuove regole UE per la circolarità dei veicoli, che riguardano l’intero ciclo di vita, dalla progettazione fino al trattamento a fine vita.

Le misure legislative proposte dal Parlamento, approvate con 431 voti a favore, 145 contrari e 76 astenuti, mirano a favorire la transizione del settore automobilistico verso un’economia circolare, riducendo l’impatto ambientale legato alla produzione e al trattamento dei veicoli a fine vita e rafforzando la sostenibilità dell’industria del riciclo auto in Europa. Le norme si applicano a tutti i veicoli eccetto quelli ad uso speciale, quelli progettati e costruiti per le forze armate, la protezione civile, i vigili del fuoco e i servizi medici d’emergenza, nonché ai veicoli di interesse storico e culturale speciale.

I nuovi veicoli dovranno essere progettati in modo da consentire la rimozione agevole di più parti e componenti possibile da parte di impianti autorizzati, per sostituzione, riuso, riciclo, rigenerazione o restauro, affermano i deputati.

Propongono inoltre che la plastica di ciascun nuovo modello contenga almeno il 20% di materiale riciclato entro sei anni dall’entrata in vigore delle regole e almeno il 25% entro dieci anni, qualora disponibile a prezzi sostenibili. Chiedono anche alla Commissione di studiare la fattibilità di introdurre degli obiettivi anche per l’uso di acciaio e alluminio riciclati e delle loro leghe.

A tre anni dall’entrata in vigore delle nuove norme, i produttori dovranno farsi carico dei costi di raccolta e trattamento dei veicoli a fine vita. I deputati chiedono di distinguere chiaramente tra veicoli usati e veicoli a fine vita, prevedendo il divieto di esportazione per quelli che rientrano nella categoria “fine vita”.

“Il Parlamento sostiene l’economia circolare nel settore automobilistico. Puntiamo a garantire sicurezza delle risorse, tutela dell’ambiente e sostenibilità. Per non gravare eccessivamente sull’industria, abbiamo fissato obiettivi realistici, garantito meno burocrazia e una concorrenza equa” hanno affermato i correlatori Jens Gieseke (PPE, DE), per la commissione ambiente, e Paulius Saudargas (PPE, LT), per la commissione mercato interno.

Poiché il Consiglio ha già adottato la sua posizione all’inizio dell’estate, si prevede che i negoziati interistituzionali inizino al più presto.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

automotive
Pe
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

