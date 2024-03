Basilicata in Podcast: l'Urologia del San Carlo "fa scuola"

Due importanti interventi chirurgici effettuati nell’ospedale “San Carlo” di Potenza sono stati pubblicati sulla rivista scientifica internazionale “Urology case report” .Si tratta di due casi oncologici complessi e rari risolti nell’ospedale di Potenza con tecniche e metodiche originali e innovative. Ad operare è stata l’equipe dell’unità di urologia diretta dal dottor Roberto Falabella.Le pubblicazioni scientifiche sono lo strumento che hanno gli scienziati - in questo caso i medici - per rendere la loro ricerca disponibile all'intera comunità scientifica. Un importante riconoscimento per l’ospedale San Carlo che, in campo urologico, può far scuola.Il dottor Falabella ha raccontato al podcast le soddisfazioni per questa attestazione internazionale e ha parlato della futura classe medica lucana che si sta formando al corso di laurea in Medicina dell’Università degli Studi della Basilicata.