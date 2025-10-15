Basilicata, Smart Paper, Cupparo: "Impegni disattesi"

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, comunica di aver convocato giovedì 23 ottobre il Tavolo Regionale Smart Paper con tutti i soggetti imprenditoriali e sindacali interessati.

"Dalle notizie che ho ricevuto, dal Tavolo nazionale di oggi a Roma all’Unindustria – afferma Cupparo – non sono arrivate le risposte che chiedevo, tra l’altro, sulla sede operativa a Potenza e sulle condizioni salariali dei lavoratori.

E’ con rammarico che registro che impegni assunti dopo le interlocuzioni costanti che ho avuto con il management di Accenture non trovano atti concreti.

Pertanto oltre ad Accenture e Datacontact coinvolgerò direttamente Enel che è il soggetto appaltante e deve garantire modalità e passaggi del cambio di appalto non certo penalizzanti per i nostri lavoratori. In sede di Tavolo Regionale decideremo le iniziative e le azioni più appropriate da attuare".