Unicoop Lazio: a Roma il convegno “Il lavoro nella cooperazione sociale e nell’assistenza alla persona”

Il prossimo 1 Dicembre 2025, al CNEL di Roma, nella Plenaria Marco Biagi, si terrà il convegno “Il lavoro nella cooperazione sociale e nell’assistenza alla persona” organizzato da Unicoop Lazio grazie al contributo della Regione Lazio nel quale le cooperative incontreranno l’assessore regionale alle Politiche Sociali e Inclusione Massimiliano Maselli per confrontarsi sul ruolo essenziale della cooperazione sociale nella nostra Regione e fare il punto sulle iniziative che la stessa istituzione regionale ha messo in campo in questa consigliatura.

Con l’occasione si affronteranno anche altri importanti argomenti e temi quali la rilevanza dei contratti collettivi nazionali, le relative certificazioni dei contratti di lavoro a garanzia della legalità dei rapporti, le migliori soluzioni per partecipare alle gare di appalto pubblico tali da evidenziare gli aspetti che generano valore aggiunto per la collettività, proposte e strategie che rendano più efficace la realizzazione del Piano Nazionale di Economia Sociale.

Infine, si parlerà anche di riforma della vigilanza cooperativa, a valorizzare il ruolo delle associazioni del movimento cooperativo.

Interverranno, tra gli altri, il sottosegretario Claudio Durigon, l’onorevole Luciano Ciocchetti, il direttore generale Servizi Vigilanza Mimit Giulio Mario Donato, il consigliere del presidente del Consiglio dei Ministri Renato Loiero.

Il programma sarà moderato dal presidente Unicoop Lazio avv. Lorenzo Stura.