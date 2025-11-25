Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:52
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Roma, Centro Commerciale Casal Bertone: inaugurato lo Sportello Anagrafico del IV Municipio
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Roma, Centro Commerciale Casal Bertone: inaugurato lo Sportello Anagrafico del IV Municipio

Offrirà un'ampia gamma di servizi vitali, erogati con l'obiettivo di semplificare la burocrazia quotidiana.

(Prima Pagina News)
Martedì 25 Novembre 2025
Roma - 25 nov 2025 (Prima Pagina News)

Offrirà un'ampia gamma di servizi vitali, erogati con l'obiettivo di semplificare la burocrazia quotidiana.

Folla di cittadini in via Pollio per l'inaugurazione dello Sportello Anagrafico del IV Municipio di Roma Capitale all'interno del Centro commerciale Casal Bertone, che sottolinea il suo cambiamento e la sua fase della "terza vita".

Il mondo si evolve e quello che una volta era "il muretto" il luogo prediletto dove ritrovarsi per scambiare due chiacchiere oggi in molti scelgono i grandi centri dello shopping per una passeggiata e tanti servizi a disposizione.

A fare gli onori di casa il direttore Federico Betti, che ha sottolineato il valore sociale e strategico dell'iniziativa firmata CBRE, e poi ha lasciato la parola al Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e all'Assessore alle Periferie Giuseppe Battaglia, decisi ad illustrare il cambiamento del centro a partire da oggi.

Lo Sportello comunale offrirà nei prossimi giorni un'ampia gamma di servizi vitali, erogati con l'obiettivo di semplificare la burocrazia quotidiana, e quindi si potrà richiedere o rinnovare la Carta di Identità, ottenere Certificati Anagrafici e di Stato Civile, anche richiedere Atti Notori e Autentiche di firma.

L'apertura al pubblico sarà il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17.00 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13.00, con 3 postazioni di servizio e un front-office a disposizione per la collettività.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#CasalBertone
#RomaCapitale
#SportelloAnagrafico
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it