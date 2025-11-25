Roma, Centro Commerciale Casal Bertone: inaugurato lo Sportello Anagrafico del IV Municipio

Folla di cittadini in via Pollio per l'inaugurazione dello Sportello Anagrafico del IV Municipio di Roma Capitale all'interno del Centro commerciale Casal Bertone, che sottolinea il suo cambiamento e la sua fase della "terza vita".

Il mondo si evolve e quello che una volta era "il muretto" il luogo prediletto dove ritrovarsi per scambiare due chiacchiere oggi in molti scelgono i grandi centri dello shopping per una passeggiata e tanti servizi a disposizione.

A fare gli onori di casa il direttore Federico Betti, che ha sottolineato il valore sociale e strategico dell'iniziativa firmata CBRE, e poi ha lasciato la parola al Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e all'Assessore alle Periferie Giuseppe Battaglia, decisi ad illustrare il cambiamento del centro a partire da oggi.

Lo Sportello comunale offrirà nei prossimi giorni un'ampia gamma di servizi vitali, erogati con l'obiettivo di semplificare la burocrazia quotidiana, e quindi si potrà richiedere o rinnovare la Carta di Identità, ottenere Certificati Anagrafici e di Stato Civile, anche richiedere Atti Notori e Autentiche di firma.

L'apertura al pubblico sarà il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17.00 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13.00, con 3 postazioni di servizio e un front-office a disposizione per la collettività.