Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 12:52
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Lazio, Folgori (Feoli): "Bene Zls, ma governo si attivi per istituire la Zes"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Lazio, Folgori (Feoli): "Bene Zls, ma governo si attivi per istituire la Zes"

"Non deluda le aspettative delle imprese".

(Prima Pagina News)
Lunedì 24 Novembre 2025
Roma - 24 nov 2025 (Prima Pagina News)

"Non deluda le aspettative delle imprese".

“La notizia della firma da parte del governo del decreto che istituisce la Zona Logistica Semplificata nella Regione Lazio è estremamente positiva per il tessuto economico e sociale del Centro Italia.

L’istituzione della Zls insieme con i 100 milioni stanziati dal governo per le imprese che ricadono nell’area del consorzio industriale potrà dare nuova spinta al territorio. Tuttavia, come Federazione Europa Operatori della Logistica Integrata abbiamo il timore che ciò non sia sufficiente per attrarre investimenti.

La presenza di Regioni confinanti ricomprese nella Zes (Zona Economica Speciale) come ad esempio la Campania e da pochi mesi anche le Marche e l’Umbria, rischia di penalizzare fortemente il territorio e molte aziende anziché investire nei territori laziali ricompresi nella Zls preferiamo andare nelle Regioni dove è stata istituita la Zes.

La Zes infatti ricomprende tutto il territorio regionale, la Zls ha invece una portata molto più circoscritta, pur concedendo importanti sgravi fiscali e semplificazioni amministrative notevoli. Cose importanti, ma non paragonabili agli effetti della Zes. Il Lazio, insomma, rischia di scontare ancora un gap di competitività rispetto non solo alle Regioni del Sud, ma anche a quelle del Centro.

Il Lazio sta facendo registrare numeri record per export, occupazione e Pil e non bisogna perdere questo treno. La Zls non colma difficoltà strutturali delle aree industriali in sofferenza. Per questo valutiamo con favore la richiesta del sottosegretario Claudio Durigon e di alcuni parlamentare laziali di un tavolo di confronto con il Mef e con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, per cercare una soluzione e capire se e come il governo può porre mano a questa situazione istituendo la Zes nel Lazio e ricomprendendo almeno i territori delle province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Il governo sta facendo per il Lazio progetti infrastrutturali importanti per sviluppare la logistica e far transitare più velocemente le merci da Nord a Sud e dal Tirreno all’Adriatico, ma serve una visione politica chiara che possa rilanciare settori importanti dell’industria laziale”.

Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Enrico Folgori
Feoli
Lazio
PPN
Prima Pagina News
Zls
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it