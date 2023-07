Beppe Convertini a Vitebo per la presentazione del suo nuovo libro

Beppe Convertini, il noto conduttore della trasmissione Linea Verde in onda la domenica su Rai Uno, ha presentato ieri sera il suo terzo libro ”Paesi miei”, edito da Rai Libri, chiudendo la IV edizione di Ombre Festival a Viterbo. Un vero e proprio “diario di viaggio” come lui stesso lo definisce, ma anche una personale dichiarazione d’amore al nostro Paese, che tutto il mondo ci invidia per l’arte, le sue inimitabili eccellenze enogastronomiche, le sue coste, i suoi paesaggi, le sue montagne, i suoi laghi impreziositi da splendidi giardini, i numerosi castelli disseminati ovunque, da nord a sud, talmente belli da sembrare usciti da libri di favole.Convertini attraverso le pagine del suo libro ci accompagna, insieme a “Linea Verde”, alla scoperta di luoghi spesso non menzionati dalle guide turistiche, tutti da scoprire attraversando la penisola da nord a sud, raccontandoci i retroscena degli straordinari incontri che la conduzione del programma gli ha permesso di fare toccandogli le corde del cuore. Dai viticoltori delle Langhe ai centenari della Barbagia, raccontando anche come è nato il famosissimo Brunello di Montalcino grazie alla lungimiranza di Clemente Santi, farmacista e chimico con la passione della viticoltura.“Paesi miei” è un viaggio che tocca tutte le regioni d’Italia e ci offre di ognuna uno scorcio inedito sulle sue tradizioni e sull’impegno dei suoi abitanti a riscoprirle e preservarle. “Tutto parte con un diario di viaggio. Scrivendo questo libro ho voluto appuntare emozioni, esperienze, le storie raccontate da persone che ho incontrato in questi viaggi della provincia italiana – spiega l’autore raccontando come nasce l’idea del suo terzo libro - Rimettendo insieme questi appunti di viaggio ho dato vita a Paesi miei che racconta questa splendida Italia attraverso tradizioni, usi, costumi del nostro Bel Paese.Il titolo nasce perché mi sono sentito sempre come a casa dove sono andato. C’è sempre un posto a tavola pronto per essere occupato da un viandante, da un viaggiatore”. Raccontando le sue emozioni e le sorprese avute viaggiando con Linea Verde alla scoperta dei borghi italiani disseminati in tutte le regioni, parlando della Puglia, la regione natia, afferma: “Le radici sono il pilastro di ognuno di noi. I valori che arrivano dalla nostra terra, dalla nostra famiglia sono quei valori che i nostri genitori e i nostri nonni ci hanno inculcato, alcune volte anche in maniera brusca, ma io direi per fortuna perché ci hanno reso, mi hanno reso, quelle donne e quegli uomini che siamo oggi che hanno saputo apprezzare qualsiasi cosa e hanno saputo conquistarsi ogni cosa, lottando per ogni cosa. Soprattutto ti fanno sentire appagato delle piccole cose che nella vita accadono e riesci a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno anche quando non c’è quel bicchiere mezzo pieno perché in tutte le vite ci sono gioie e dolori.Questo viaggio nella mia terra natia mi ha permesso di tornare a vedere tante cose che prima non vedevo perché, magari si è presi dalla frenesia della città, del lavoro e tutto il resto ti distrae da quelle che sono invece le nostre basi e le nostre fondamenta” L’Italia è davvero un territorio ricco di storia, di bellezza e di tradizioni dietro le quali si nascondono straordinarie storie tutte da scoprire e raccontare.Beppe Convertini ha vissuto tutto ciò in prima persona, attraverso i suoi numerosi viaggi, per poi trasmettertele ai suoi numerosi telespettatori, ogni domenica, facendoli sognare ed evadere tra le bellezze italiane attraversando fiumi, campagne, tagliate etrusche, incontrando quei produttori grazie ai quali possiamo assaggiare vini, formaggi, prodotti ed eccellenze italiane che tutto il mondo ci invidia e dietro le quali si celano sacrifici, passioni, dedizioni, sogni, ma anche notti insonni e preoccupazioni.“Non scordo nessuno dei momenti vissuti in questi viaggi – afferma Beppe Convertini - perché sono dei momenti davvero speciali che rimarranno per sempre nel mio cuore. Ogni singolo borgo rimarrà per sempre nel mio cuore.