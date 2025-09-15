Cinema: docufilm su De Nava apre il Reggio Calabria Film Fest

Comincerà questa sera la diciannovesima edizione del Reggio Calabria FilmFest.

Caratterizzato dal claim "Bellezza eterna, identità viva", l'evento avrà luogo in quattro location: il Museo Nazionale Archeologico, la Biblioteca Villetta Pietro De Nava, Piazza Giuseppe De Nava, antistante il Museo, e il Cine-teatro Odeon.

Si tratta di una scelta precisa: sono luoghi pieni di storia, in modo da favorirne la riscoperta e celebrare l'identità su cui l'edizione del Festival di quest'anno è incentrata.

Per l'occasione, la facciata del Museo si è illuminata con la proiezione in formato gigante del manifesto del Festival, che raffigura la diva degli anni Cinquanta Gianna Maria Canale - nativa di Reggio e diventata famosa a Hollywood - a cui la rassegna è dedicata, che con la sua bellezza si staglia sulla parete di Palazzo Piacentini.

A inaugurare il Festival, in Piazza De Nava, sarà la la proiezione del documentario "Un nome, una rinascita, una città. Giuseppe De Nava", prodotto dal Festival e dedicato alla figura dell'illustre reggino grazie al quale venne resa possibile la ricostruzione della città dopo il terremoto del 1908.

Diretto da Thomas Castiello, il docufilm rivelerà curiosità e piccole storie della Reggio post-sisma. Prima della proiezione, ci saranno i saluti d'apertura e un talk, alla presenza del direttore artistico del Festival, Gianlorenzo Franzì e del direttore generale Michele Geria, con la conduzione della giornalista Manuela Iatì.

Questo pomeriggio, alle ore 18, sarà inaugurata anche una delle sezioni storiche del Festival, "Un libro per il Cinema": alla Biblioteca Villetta De Nava, ci sarà l'incontro "L'avventura del Cinematografico Corrado Alvaro", primo di quattro appuntamenti su libri che arricchiscono l'esperienza del Festival.

Il programma continuerà con la proiezione dei 16 corti finalisti nel concorso storico Millennial Movie e con le proiezioni dei 4 lungometraggi finalisti del Bergamotto d'Argento, che si terranno ogni giorno, alle ore 18, al Cine-Teatro Odeon. I vincitori verranno premiati durante la serata finale, in programma sabato 20 settembre, che sarà presentata dalla madrina del Festival, l'artista Alma Manera.

La serata si chiuderà con la proiezione, per la prima volta in pubblico a Reggio, del film "Il Nibbio", incentrato sulla vicenda di Nicola Calipari (nativo di Reggio), alla presenza della moglie Rosa Villecco.

Ci saranno anche momenti di formazione, con gli Rcff Lab, realizzati in collaborazione con Framinia Academy, e le masterclass di recitazione e regia, oltre al classico appuntamento con "Cinema dentro e fuori le mura", con la proiezione di un film nel carcere di Arghillà.

Il Reggio Calabria FilmFest è promosso dall'Associazione E20.