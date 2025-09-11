Musica: Renato Zero svela l'artwork e la tracklist del nuovo album "L'OraZero"

A pochi giorni dal suo compleanno -che cadrà il 30 settembre, e dopo aver regalato ai fan ben tre annunci in un solo colpo, per Renato Zero è tempo di nuove sorprese.

Attraverso i propri canali social l'artista svela oggi l’artwork e i 19 titoli che compongono la tracklist del nuovo album di inediti L’OraZero, in uscita il 3 ottobre per Tattica, e disponibile per il pre-order e il pre-save dal 15 settembre: una nuova pagina della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale che ha segnato la storia della musica italiana.

“Un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi. Io giro sempre con un biglietto in tasca da punzonare; faccio male?” -le parole di Zero per introdurre il nuovo progetto. L’album è anticipato dal nuovo singolo Senza, disponibile da domani -12 settembre- in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Renato Zero non smette mai di rinnovare il suo legame con l’amato pubblico e, a poco più di un anno dalla sua ultima avventura live, si prepara a riabbracciarlo dal vivo con L’OraZero in Tour. La nuova tournée, prodotta da Tattica, lo porterà sui palchi delle principali città italiane a partire da gennaio 2026, con biglietti disponibili dal 18 settembre su renatozero.com e vivaticket.com.

La radio partner di L’OraZero in Tour è RTL 102.5.

L’OraZero viaggia con Italo.

La tracklist dell’album “L’OraZero” è la seguente:

1. Aspettando l’alba

2. Lasciati amare

3. Più musica

4. Voglio regalarti un avvenire

5. Il rifugio

6. Ti meriti di più

7. Tempo

8. Se t’innamorerai

9. Su per giù

10. L’anima canta

11. Senza

12. Vorrei piacerti

13. Riprendiamoci il mondo

14. Nel regno del sogno

15. Ascoltati

16. Il battito del mondo

17. Ancora nuovi giorni

18. Che sia amore

19. Pace