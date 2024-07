Blackout informatico in tutto il mondo: disagi per voli e aziende

Un blackout nei sistemi informatici di aeroporti, banche, compagnie aeree, agenzie di stampa, sistemi sanitari e altre organizzazioni a livello mondiale sta provocando disagi e interruzioni di servizi.

A causare il blackout è stato il malfunzionamento della società di sicurezza informatica Crowdstrike sul sistema operativo Windows, prodotto dalla Microsoft. Il malfunzionamento è stato confermato proprio dal colosso high-tech.

Stando a quanto riferisce la Federal Aviation Administration, almeno tre grandi compagnie aeree (American, United e Delta) hanno bloccato tutti i voli.

Problemi anche in Australia, dove la Polizia del New South Wales ha fatto sapere, sui suoi profili social, di essere venuta a conoscenza di un’interruzione del sistema. I problemi più gravi sono stati registrati all'Aeroporto di Sydney, uno degli snodi australiani più grandi e trafficati, proprio mentre molte persone si apprestavano a iniziare il weekend. “Un’interruzione tecnica globale ha avuto un impatto su alcune operazioni aeree e sui servizi terminalistici”, fa sapere l'aeroporto sui suoi profili social. “I voli sono attualmente in arrivo e in partenza, tuttavia potrebbero esserci dei ritardi nel corso della serata”. L'Aeroporto di Sydney ha anche fatto sapere di aver attivato il piano d'emergenza e di aver inviato altro personale nei terminal.

Stando al New York Times, questa serie di gravi problemi arriva dopo che ieri sera Frontier Airlines ha sospeso tutti i suoi voli, a causa di una grave interruzione delle reti Microsoft. Anche compagnie low cost sono state colpite, come Allegiant Air e Sun Country Airlines. Microsoft, da parte sua, ha fatto sapere che il problema ha colpito più sistemi per i clienti negli Stati Uniti centrali.

Situazione problematica anche all'Aeroporto di Berlino, il terzo più trafficato in Germania con 12 milioni di passeggeri l'anno, dove questa mattina i voli sono stati cancellati per tre ore, dalle 7 alle 10. Stando a quanto riferisce un portavoce, i voli sono ripresi lentamente dopo le 10. Voli interrotti all'Aeroporto Schipol, ad Amsterdam, dove il blackout ha interessato i voli in partenza e in arrivo, e l'Aeroporto ha invitato i passeggeri a contattare le compagnie aeree.

In una nota sul suo sito web, Ryanair ha reso noto che stava avendo alcune interruzioni di rete per un'interruzione IT di terze parti “del tutto fuori dal nostro controllo”. Per questo, la compagnia ha invitato i passeggeri a fare il check-in direttamente in Aeroporto, perché farlo online è impossibile.

In Sudafrica, la Capitec Bank, uno degli istituti bancari più importanti della nazione africana con 22 milioni di clienti, ha fatto sapere di aver interrotto alcuni servizi, a causa di un problema con un fornitore di servizi a livello mondiale. Sui social, decine di clienti hanno segnalato transazioni rifiutate.

Il blackout informatico ha colpito anche il Regno Unito: alcune reti ferroviarie, specialmente Thameslink e Great Northern, hanno avvertito di possibili cancellazioni, anche con poco preavviso, e non hanno potuto visualizzare le informazioni in tempo reale per i passeggeri sui binari. Problemi anche per Sky News, che non può trasmettere, e per la Borsa di Londra, che non può pubblicare notizie e annunci sul suo sito web. La Borsa ha fatto sapere che i tecnici stanno lavorando per ripristinare tutto, ma gli altri servizi “continuano a funzionare normalmente”.

Problemi sono stati segnalati anche in Italia: “Aeroporti di Roma segnala che, nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici”. Così, in una nota, AdR, che aggiunge che “si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it”.

“Nonostante il disservizio che questa mattina ha colpito diverse piattaforme informatiche a livello mondiale, il Gruppo Autostrade per l’Italia ha attivato nelle prime ore della giornata, nel giro di breve tempo, il proprio sistema di business continuity per tornare a garantire rapidamente sulla rete nazionale la piena funzionalità di tutti i servizi digitali, assicurando la continuità operativa e limitando al massimo i disagi per gli utenti in viaggio in queste ore”. E' quanto fa sapere Aspi in una nota, spiegando che il servizio, in ogni caso, è stato sempre assicurato. “Sin dalle prime ore della mattina – prosegue la nota – è stato inoltre attivato contestualmente al problema informatico, il protocollo di emergenza che prevede un presidio fisico straordinario di uomini e mezzi su tutti i nodi nevralgici della rete, a supporto dei viaggiatori. Le attività di business continuity continueranno per tutto il giorno fino a risoluzione, onde garantire piena operatività del servizio”.

Problemi anche negli Aeroporti di Firenze e Pisa, secondo quanto fa sapere Toscana Aeroporti in una nota: “Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del volo sui siti delle compagnie aeree e/o degli aeroporti di Firenze e Pisa”. La Società sta assicurando la massima assistenza ai viaggiatori.

Sul sito della Borsa Italiana, l'indice Ftse Mib si è bloccato due volte: dopo aver diffuso una nota, secondo cui “la corretta diffusione dell’indice Ftse Mib è stata ripristinata”, l'indice non risulta aggiornato dalle 10:26. Sul sito, quindi, è comparso un messaggio secondo cui “a causa di un problema tecnico del sito internet le schede degli strumenti potrebbero non essere aggiornate in real time, è possibile consultare i dati sul sito Live di Euronext. Si precisa che la negoziazione è regolare su tutti i mercati”.

“Con riferimento all’attuale interruzione dei servizi Microsoft, Borsa Italiana precisa che le attività di negoziazione sui propri mercati hanno aperto e funzionano regolarmente, come in tutte le sedi Euronext”. Così, in una nota, Borsa Italiana-Euronext Group.

Stando a quanto riferisce la Bbc, il blackout informatico avrebbe portato alla cancellazione di circa 1.400 voli in tutto il mondo (nello specifico 1.390). Secondo quanto spiega l'emittente inglese, per oggi erano previsti 110mila voli commerciali, ma alle 11 locali (le 12 italiane), ne sono stati cancellati 1390, di cui 512 negli Stati Uniti, 92 in Germania, 56 in India, 45 in Italia, 21 in Canada.