Bolzano: esplode un'azienda, feriti 6 operai

Sei operai sono rimasti ustionati, in seguito ad un'esplosione avvenuta poco dopo la mezzanotte, all'interno della fabbrica Aluminium, nella zona industriale di Bolzano. Quattro di loro versano in gravi condizioni. L'esplosione, avvenuta in Via Ebner, è stata segnalata anche da alcuni residenti sui social. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco.

I feriti in gravi condizioni sono stati elitrasportati fino ai Centri per Grandi Ustionati di Verona, Padova, Milano e Murnau, mentre gli operai lievemente feriti sono stati portati all'Ospedale di Bolzano.

Informato dell'accaduto, il Presidente della Provincia Autonoma, Arno Kompatscher, sta seguendo la vicenda, tenendosi in stretto contatto con la Prefettura.

“Attualmente il luogo ove è avvenuto il grave incidente, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato sottoposto a sequestro per i conseguenti accertamenti”, riferisce il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano in una nota.

Nello stabilimento, specializzato nella produzione di estrusi in leghe dure di alluminio, lavorano all'incirca 130 persone. L'esplosione è avvenuta in uno dei locali dedicati alla fusione dell'alluminio, dove è scoppiato un incendio, spento in breve tempo dai Vigili del Fuoco.

E' stato indetto uno sciopero di 8 ore per lunedì. Lo fanno sapere le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm Alto Adige. “La sicurezza sul lavoro deve essere messa al primo posto tra le priorità da perseguire. Le aziende devono garantire la salute e la vita dei lavoratori. Non è accettabile che nel nostro Paese si continui in una tragica striscia di incidenti gravi, e mortali, senza che nulla cambi”. I dipendenti di Aluminium Bozen si asterranno dal lavoro per 8 ore, mentre i metalmeccanici della Provincia non lavoreranno per 4 ore. Dalle 10, inoltre, ci sarà un presidio davanti all'azienda. “Non è più accettabile rischiare la vita per lavorare”, conclude la nota dei sindacati.

“Esprimo a nome di tutta la comunità politica di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige la più profonda vicinanza alle vittime del drammatico incidente sul lavoro presso lo stabilimento Aluminium di Bolzano. Un bilancio drammatico che non ci lascia indifferenti e che ci ricorda come ogni giorno debba essere posta fra le priorità l’attenzione per il mondo del lavoro e la sua sicurezza. Saranno le indagini a individuare cause ed eventuali responsabilità: in questo momento è necessario testimoniare che l’evento non potrà che indurre a rafforzare i necessari presidi a tutela dei lavoratori, in ogni campo. Il polo industriale a Bolzano sud è un distretto di eccellenza a livello nazionale e deve continuare a svolgere la sua funzione di traino economico e di opportunità per il mercato del lavoro locale. Ma questa è la ragione in più per cui sarà necessario capire cosa possa essere successo e quali ulteriori strumenti mettere a disposizione di chi quotidianamente esce da casa per contribuire al benessere della propria famiglia e ha il diritto di rientrarvi la sera”. Così il deputato e coordinatore di FdI per il Trentino Alto Adige, Alessandro Urzì.

“Stiamo aspettando di conoscere la dinamica esatta di quanto accaduto. L’ennesimo incidente grave riporta purtroppo nuovamente in primo piano il tema della sicurezza sul lavoro. Gli infortuni sul lavoro in Provincia di Bolzano nel periodo gennaio-aprile del 2024 sono aumentati rispetto al 2023. La priorità è impegnarsi per prevenire questa scia di infortuni sul lavoro non più accettabili”. E' quanto fa sapere il Segretario generale della Federazione metalmeccanici Fim SgbCisl Riccardo Conte, che esprime la sua vicinanza ai lavoratori rimasti coinvolti nell'incidente di Bolzano. “Non c’è giorno che non si abbia notizie di incidenti o morti sul lavoro”, conclude Conte.

“Con la preghiera sono vicino ai lavoratori della fabbrica siderurgica gravemente feriti e alle loro famiglie, ai colleghi sul posto di lavoro e all’azienda che stanno vivendo questo dramma. Invito la comunità a unirsi nella preghiera per loro e per quanti, purtroppo ogni giorno, sono coinvolti in incidenti sul lavoro”. Così il Vescovo di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser. “Alla preghiera vogliamo unire l’impegno di tutti, nei rispettivi ruoli e con le rispettive competenze, per fare in modo che la sicurezza sia sempre una priorità nelle nostre realtà lavorative. Un impegno mirato a garantire un’attenzione reciproca e una vigilanza che possano aiutare chi lavora a conservare la sua incolumità”, conclude.