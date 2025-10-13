Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 21:41
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture, Basilicata, Pepe: "Disinformazione sul viadotto Tiera"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture, Basilicata, Pepe: "Disinformazione sul viadotto Tiera"

“Impegno congiunto di Regione, Mit, Rfi e Provincia per ripristinare in sicurezza il collegamento, con una soluzione efficace”.

(Prima Pagina News)
Lunedì 13 Ottobre 2025
Potenza - 13 ott 2025 (Prima Pagina News)

“Impegno congiunto di Regione, Mit, Rfi e Provincia per ripristinare in sicurezza il collegamento, con una soluzione efficace”.

“Talvolta, alcuni rappresentanti sindacali sembrano smarrire la vocazione autentica del proprio ruolo di tutela dei lavoratori, per avventurarsi sul terreno inconcludente della polemica politica. Intervengono senza conoscere a fondo i fatti, le procedure, le responsabilità e gli sforzi messi in campo dalle istituzioni”.

Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, in riferimento a un comunicato della Cgil sulla situazione del cedimento di un elemento di sostegno del viadotto Tiera e sulla conseguente interruzione della linea ferroviaria Potenza-Melfi.

“Il risultato è che invece di contribuire con proposte costruttive, si alimenta confusione e disinformazione. È un atteggiamento che non aiuta i cittadini, i lavoratori e le comunità che chiedono soluzioni che le istituzioni stanno, al contrario, mettendo in campo”.

L’assessore ricorda che, sin dai primi momenti successivi al cedimento strutturale del ponte Tiera, la Regione Basilicata, pur non avendo competenze dirette sulla gestione dell’infrastruttura, è stata al fianco della Provincia, Ente proprietario, “cui va il mio senso istituzionale di vicinanza per l’attacco ricevuto”.

“Insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Rete Ferroviaria Italiana e alla stessa Provincia – ha spiegato Pepe – stiamo lavorando da settimane in un clima di piena collaborazione per valutare proposte progettuali e trovare le risorse finanziarie per una soluzione efficace che permetta di ripristinare il transito ferroviario nel più breve tempo possibile, garantendo la sicurezza del nuovo assetto infrastrutturale.

Le opere pubbliche – ha aggiunto l’assessore – non si realizzano con i proclami a mezzo stampa, ma richiedono tempi di verifica, valutazioni ingegneristiche e coordinamento amministrativo, oltre che senso di profonda responsabilità”.

“Siamo sempre aperti al confronto – ha concluso Pepe – tant’è che abbiamo da tempo inaugurato una stagione di audizioni e tavoli tecnici e sindacali. Ma non possiamo esercitarci nel gioco delle invettive a ogni costo. Anche perché il tempo delle polemiche pretestuose tocca a chi guarda, mentre il tempo delle soluzioni appartiene a chi lavora”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Basilicata
Pasquale Pepe
PPN
Prima Pagina News
viadotto Tiera
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.