Breaking news Infrastrutture Energetiche, energia: firmato Dpcm Mase-Mimit-Mit per il superamento del carbone in Sardegna

Aggiornato alle 19:30
Il Decreto individua opere e infrastrutture prioritarie nel percorso di decarbonizzazione dell'isola. Il Ministro Pichetto: “L’obiettivo è rafforzare la sicurezza e la sostenibilità del sistema”.

(Prima Pagina News)
Venerdì 12 Settembre 2025
Roma - 12 set 2025 (Prima Pagina News)

Il Decreto individua opere e infrastrutture prioritarie nel percorso di decarbonizzazione dell'isola. Il Ministro Pichetto: “L’obiettivo è rafforzare la sicurezza e la sostenibilità del sistema”.

È stato firmato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - che individua le opere e le infrastrutture prioritarie per il superamento del carbone in Sardegna. Si tratta di un passaggio cruciale nel percorso di decarbonizzazione dell’isola, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Il decreto prevede una serie di interventi strategici, dichiarati di pubblica utilità e di carattere urgente, per lo sviluppo di nuova capacità di produzione da fonti rinnovabili e per l’installazione di sistemi di accumulo energetico. Viene inoltre potenziato il sistema delle interconnessioni elettriche, sia con la penisola sia con la Sicilia, insieme al rafforzamento della rete di trasmissione all’interno dell’isola. Per quanto riguarda il gas, viene introdotto un collegamento virtuale che garantirà la sicurezza degli approvvigionamenti grazie all’utilizzo di terminali di rigassificazione, Unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (Fsru) e reti locali, assicurando al contempo un’equità tariffaria a livello nazionale a tutela dei consumatori sardi.

"Il nostro obiettivo è rafforzare la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico della Regione, con infrastrutture integrate che ne garantiscano lo sviluppo, completando il percorso verso l’atteso superamento del carbone", ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

"Il Governo conferma gli impegni assunti per accompagnare la transizione energetica dell’isola con infrastrutture adeguate e tempi certi. Un atto concreto che apre la strada alla decarbonizzazione dei settori industriali e alla reindustrializzazione del territorio, a partire dal Sulcis, dove resta prioritario il nostro impegno per affrontare le crisi in atto e trasformarle in opportunità", ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

