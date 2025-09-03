Breaking news Infrastrutture, Marche, Mit: al via progettazione per collegamento stradale Pesaro - Urbino

A seguito dell’approvazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata sottoscritta la convenzione tra ANAS e la Regione Marche per la progettazione del collegamento stradale Pesaro-Urbino. Si tratta di un’infrastruttura di fondamentale importanza per il territorio, che attualmente è servito da molteplici collegamenti stradali con differente capacità, come la SS 16, la SS423 e la SP 423.

Lo rende noto il Mit.



​Il progetto mira a evitare l'attraversamento dei centri urbani, collegando direttamente i due capoluoghi di provincia. L’opera rappresenta un importante asse di collegamento trasversale dalla costa adriatica verso l’entroterra, in corrispondenza della città di Urbino, e permetterà di raggiungere siti di valenza storico-culturale che oggi sono difficilmente accessibili.



​Con questo atto, Anas si impegna a sviluppare la progettazione preliminare dell’itinerario, dando priorità all’adeguamento del tratto compreso tra Morciola e Urbino. Successivamente, ANAS trasmetterà la documentazione al MIT per la pianificazione delle fasi successive, che saranno definite con i prossimi aggiornamenti del Contratto di Programma.



​Dopo una lunga attesa, con la sottoscrizione di questa convenzione, fortemente voluta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si pongono le basi per la realizzazione di un’opera indispensabile per lo sviluppo e per un miglior collegamento con le reti stradali e autostradali di interesse nazionale.