Mercoledì 10 Dicembre 2025
Breaking news Infrastrutture - Sardegna, SS 131, Anas: interventi di pavimentazione tra Villagreca e Nuraminis, limitazioni verso Cagliari

(Prima Pagina News)
Mercoledì 10 Dicembre 2025
Cagliari - 10 dic 2025 (Prima Pagina News)

Tra domani e venerdì 12 dicembre previsti restringimenti temporanei. Prima delle Festività aprirà al traffico un nuovo tratto di 1,5 km in direzione nord.

Sulla strada statale 131 “Carlo Felice” tra domani e venerdì 12 dicembre verranno effettuati interventi di ripristino della pavimentazione stradale lungo la complanare in direzione Cagliari, tra Villagreca e Nuraminis (CA), dove è in vigore la deviazione del traffico.

E' quanto rende noto l'Anas.

Le lavorazioni saranno effettuate nei punti in cui si manifesta la necessità e comporteranno la temporanea parzializzazione della carreggiata con deviazione su unica corsia nelle aree di intervento. I ripristini saranno eseguiti nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 19:00.

Nell’ambito del più ampio intervento di ammodernamento, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, prima delle Festività sarà aperto al traffico un tratto di nuova realizzazione di 1,5 km in direzione nord, tra Villagreca e Serrenti.

Contestualmente, giovedì 18 dicembre, sarà eseguito il collaudo statico (prove di carico) del cavalcavia tra Nuraminis e Serramanna, propedeutico alla futura riapertura al transito, una volta completato il tratto di asse principale in variante e a seguito della rimozione delle attuali deviazioni sulle complanari.

Gli interventi fanno parte dei lavori in corso per l’ammodernamento di dieci chilometri di nuova strada a quattro corsie tra Monastir e Serrenti, di cui tre chilometri sono stati conclusi e aperti al traffico tra Monastir e Nuraminis. L’investimento complessivo è di circa 65 milioni di euro.

Il completamento dell’intero tratto è ipotizzabile entro la primavera del 2026.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

