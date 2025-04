Calabria: erosione costiera, finanziato lo studio specialistico al Comune di Villa San Giovanni

APPUNTAMENTI IN AGENDA

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Un’azione, quella messa in campo, che – conclude l’assessore Caracciolo – testimonia l’impegno del governo regionale guidato dal presidente Occhiuto ad affrontare in modo incisivo le criticità che interessano da tempo un tratto di costa tra i più suggestivi del territorio calabrese”.

Lo studio si propone di seguire una valutazione altamente specialistica dei fenomeni morfo-dinamici e dei processi erosivi in atto, tramite il rilievo e la modellazione matematica del litorale interessato in considerazione delle evidenti complessità di questa situazione che necessita di approfondimenti specialistici su più sub-unità, al fine di indirizzare le progettazioni verso una efficace soluzione delle problematiche che interessano quell’area.

“Il provvedimento nasce da una collaborazione istituzionale con il Comune di Villa San Giovanni e la Città Metropolitana di Reggio Calabria – spiega l’assessore – sviluppatasi nel corso di riunioni tecniche tenute anche presso la Prefettura di Reggio Calabria alla presenza di tutti i soggetti coinvolti al fine di superare le criticità riscontrate nel tratto di litorale in esame, soggetto da tempo ad un forte fenomeno di erosione costiera.

Caracciolo: "Lo studio si propone di seguire una valutazione altamente specialistica dei fenomeni morfo-dinamici e dei processi erosivi in atto".

Caracciolo: "Lo studio si propone di seguire una valutazione altamente specialistica dei fenomeni morfo-dinamici e dei processi erosivi in atto".

ALTRO DA QUESTA SEZIONE

APPUNTAMENTI IN AGENDA APPUNTAMENTI IN AGENDA indietro

SEGUICI SU

@primapaginanews Segui

@primapaginanews Segui

Prima Pagina News Iscriviti

THINK CATTLEYA, HDRÁ ADV E OMD INSIEME ON AIR PER “ROMA ABBRACCIA IL MONDO”

Guarda gli altri video del canale