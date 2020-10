Calcio, Champions League: male la Juve, pareggio per la Lazio

Giornata grigia per le squadre italiane scese in campo oggi per la Champions League: la Juventus di Andrea Pirlo ha assaggiato la sua prima sconfitta, perdendo per 2 a 0 contro il Barcellona. I blaugrana fanno scoppiare i fuochi d'artificio fin dall'inizio: Messi mette in difficoltà la difesa juventina, ma Bonucci riesce a fermarlo, poi Griezmann ci prova, ma trova il palo. In seguito, al 14', Dembelé segna. Morata va tre volte in fuori gioco. La sfortuna juventina continua anche nella ripresa, e trova il suo culmine nei minuti finali: all'85' scatta il cartellino rosso per Demiral, poi, al 91' Messi infila la palla in rete su calcio di rigore.Finisce invece con una parità il match tra Lazio e Bruges, che portano a casa il risultato di 1-1. Partenza senza clamori per gli aquilotti, ma Correa trova la rete dopo 14 minuti. La reazione belga arriva con Vaneken, che segna su un calcio di rigore al 42'. Verso gli ultimi minuti della partita il Bruges fa pressing, ma gli ospiti riescono a tenergli testa, difendendo la parità.