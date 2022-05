Calcio dilettanti: torna il Beppe Viola

Mercoledì 1 Giugno 2022 alle ore 17:00 presso la Sala Tevere della Regione Lazio si svolgerà la presentazione ufficiale del XXXVIII Torneo e Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola.Alla presenza dei rappresentanti delle squadre partecipanti al Torneo e dei rappresentanti della squadra campione uscente della Romulea interveranno le massime autorità sportive e politiche della regione per dare il via alla cosìddetta “Champions League del Calcio Giovanile”.Nel corso della conferenza stampa ufficiale interverranno il Presidente del Torneo Raffaele Minichino, il Presidente Nazionale di AICS Bruno Molea, il Vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il Responsabile del dipartimento sport della Presidenza della Regione Lazio Roberto Tavani, il Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola e la Coordinatrice Regionale del Settore Giovanile Scolastico Diana Bellucci.Saranno presenti anche i rappresentanti del Main Sponsor della manifestazione “Distretti Ecologici”, azienda specializzata nella bio-edilizia e nell’efficientamento energetico, e del Technical Sponsor “Umbro Italia”, storico brand del mondo dello sport. Con loro anche l’indimenticato bomber di Lazio e Napoli Bruno Giordano, il campione d’Italia della Roma 1983 Sebino Nela oltre che le massime testate giornalistiche nazionali e regionali.Nell’occasione sarà anche presentato il Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola, che si svolgerà il prossimo 5 Settembre presso il Salone d’Onore del CONI, dove saranno premiate le personalità del mondo dello sport che si sono contraddistinte per valori etici e morali in campo e fuori.