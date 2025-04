Calcio, Figc: approvato il bilancio 2024, istituito l’Osservatorio sulla violenza contro gli arbitri

Tante le novità emerse nella riunione odierna del Consiglio Federale, dalle modifiche regolamentari che prevedono maggiori garanzie per l’acquisizione dei club di Lega Pro all’istituzione di un Osservatorio sulla violenza ai danni degli arbitri che vedrà la partecipazione di tutte le componenti. E all’ordine del giorno c’era l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2024, che ha fatto registrare un risultato positivo di 2 milioni di euro e un valore della produzione pari a 224 milioni (+12.5 rispetto al 2023, sfiorato il record del 2021 raggiunto grazie ai premi per la vittoria dell’Europeo).

Ad aprire il Consiglio è stato il ricordo di Papa Francesco, con il presidente federale Gabriele Gravina che ha rimarcato la vicinanza del Santo Padre “allo sport e al calcio in particolare” e l’attenzione mostrata nei confronti di una serie di iniziative promosse dalla FIGC, l’ultima delle quali il ‘Giubileo-Pelota de Trapo’: “Un progetto straordinario che avrebbe avuto il culmine il 14 e 15 giugno in piazza San Pietro in un evento presieduto da Sua Santità. Purtroppo questo non avverrà, ma faremo comunque tesoro dei suoi messaggi, dei suoi insegnamenti e delle sue testimonianze”.

È stato inoltre ricordato il fisioterapista del Lecce Graziano Fiorita, venuto a mancare improvvisamente giovedì scorso.

Dopo aver reso merito a Sara Gama, che lunedì ha annunciato la conclusione della propria carriera, Gravina ha quindi illustrato i dettagli dell’incontro avuto nei giorni scorsi in Turchia, insieme al presidente UEFA Aleksander Ceferin, con il primo ministro turco Recep Tayyip Erdoğan e i rappresentanti della federazione calcistica locale. Il presidente federale ha quindi ringraziato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni rilasciate ieri al termine del vertice intergovernativo tra Italia e Turchia, in cui ha ricordato la valenza dell'organizzazione da parte dei due Paesi della fase finale di EURO 2032: “Questo è un messaggio di grande speranza per il mondo del calcio italiano e per i tifosi".

Il Consiglio federale ha approvato il Bilancio consuntivo 2024, come già fatto dal Comitato di Presidenza. Come illustrato dal segretario generale Marco Brunelli, l’esercizio chiuso il 31 dicembre dell’anno di riferimento mostra un risultato positivo di 2 milioni di euro, un valore della produzione pari a 224 milioni (+12.5 milioni rispetto al 2023, poco sotto al primato di 229.5 raggiunto nel 2021 grazie ai premi per la vittoria dell’Europeo), costi per l’attività sportiva pari a 146 milioni, costi di funzionamento pari a 50 milioni. Nonostante la riduzione dei contributi ricevuti da Sport e Salute, che hanno toccato il minimo storico, e di fronte a un risultato non soddisfacente a EURO 2024, anche dal punto di vista economico, nel 2024 la FIGC è riuscita a consolidare il proprio Bilancio, grazie anche all’attività delle diverse strutture operative, come dimostrato ad esempio dagli oltre 4 milioni dei proventi finanziari o dall’attività commerciale che ha potuto promuovere i numerosi progetti sviluppati, anche nell’ambito della sostenibilità sociale.

“È il segnale tangibile di una federazione particolarmente moderna e attenta soprattutto allo sviluppo della progettualità”, ha dichiarato Gravina: “È un bilancio importante, che ci consentirà ancora una volta di finanziare le attività, prevalentemente quelle di natura sociale, con particolare attenzione allo sviluppo di due asset fondamentali come il settore giovanile e le infrastrutture”.

Sono state approvate le modifiche al macrotema dei controlli economici infrannuali (Titolo VI Noif, in particolare riguardo ai valori degli indicatori di controllo fino al 2029/30); agli adempimenti richiesti in caso di acquisizioni di partecipazioni societarie di maggioranza, anche relativa, di club di Lega Pro (art. 20 bis, comma 6 NOIF), in base al quale, gli acquirenti devono prestare idonee garanzie non solo a copertura del debito pregresso, come previsto fino ad oggi, ma anche di quello che maturerà fino al termine della stagione in corso; al pagamento dei lodi arbitrali e all’esistenza dei contenziosi per l’ammissione al campionato di Serie B Femminile (art. 94 quinquies); l’adeguamento dei modelli delle garanzie previste dalle Licenze Nazionali 2025-26 per le società di Serie B e Lega Pro.

In applicazione del principio che la sanzione ha anche un obiettivo di recupero sociale e formativo, è stata approvata la modifica dell'art. 137 - Sanzioni - del C.G.S. - con cui si prevede la possibilità di convertire parte di una sanzione inflitta ai calciatori impiegati nelle competizioni giovanili (fino alla metà per squalifiche superiori a otto giornate o tempo superiori a quattro mesi) in attività ‘socialmente utili’.

È stata approvata la richiesta della Divisione Serie A Femminile per l’istituzione della Coppa Italia Primavera, già a partire dalla corrente stagione sportiva. La nuova competizione, che non ha natura obbligatoria, prenderà il via al termine del campionato Primavera 1, dando così continuità all’attività sportiva della categoria.

Con l’obiettivo di arginare gli atti di violenza ai danni degli arbitri, è stata approvata, su proposta del presidente Gravina, l’istituzione dell’Osservatorio sulla violenza ai danni degli arbitri, con la duplice funzione di analizzare gli episodi e promuovere iniziative per contrastare il fenomeno. Il nuovo organismo sarà coordinato da Paolo Cortis, già presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con l’ex presidente dell’AIA Carlo Pacifici vice coordinatore. Faranno parte dell’Osservatorio: Michelangelo Vitali (LNP A), Edoardo Busala (LNP B), Andrea Pippa (Lega Pro), Giovanni Cadoni (LND), Giorgio Gaggioli (AIC), Francesca Stancati (AIAC).

“È un tema sempre più critico all’interno del mondo del calcio e sempre più inaccettabile – ha sottolineato Gravina – che non interessa solo gli arbitri. È infatti un tema di sistema, che coinvolge calciatori, allenatori, dirigenti e presidenti”.

Sulle polemiche relative alle date dei recuperi decise dopo la scomparsa di Papa Francesco e la morte del fisioterapista del Lecce Graziano Fiorita, in conferenza stampa Gravina ha preannunciato delle novità: “Ne abbiamo parlato oggi e abbiamo stabilito che, di comune accordo con le componenti, sarà predisposto un protocollo da seguire per tutti gli eventi che possono accadere. Non è possibile di volta in volta decidere se adottare o meno determinati comportamenti”.