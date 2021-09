Calcio, Pelé dall'ospedale: "Ogni giorno mi sento un po' meglio"

" Ho ricevuto tanto affetto che il mio cuore è colmo di gratitudine, grazie a tutti".

"Come potete vedere, sto prendendo a pugni l'aria per festeggiare il fatto che ogni giorno mi sento un po' meglio". Così, su Instagram, Pelè dà rassicurazioni circa il suo stato di salute. Al post è allegata una foto che lo ritrae a pugni chiusi.Il fuoriclasse brasiliano è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica il 4 settembre per un sospetto tumore al colon scoperto mentre stava effettuando alcuni esami di routine. Dopo dieci giorni in terapia intensiva, è stato trasferito in una stanza ordinaria, ma venerdì, per una lieve "instabilità respiratoria" è tornato in terapia intensiva "come misura preventiva"."Il buon umore - scrive ancora il tre volte campione del mondo in maglia verdeoro - è la migliore medicina e ne ho in abbondanza. Non potrebbe essere diverso. Ho ricevuto tanto affetto che il mio cuore è colmo di gratitudine. Grazie a tutto lo straordinario staff dell'Albert Einstein Hospital".