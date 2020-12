Calcio, Serie A: settima vittoria consecutiva per l'Inter, battuto il Verona

Continua la striscia di vittorie dell'Inter guidata da Antonio Conte, che riporta allo Stadio Bentegodi il suo settimo successo contro il Verona, sconfitto per 2-1 e si porta a quota 33 punti, a due punti di distanza dal Milan, che stasera a San Siro affronta la Lazio, mentre il Verona è a quota 20 punti.Nessun fuoco d'artificio nel corso del primo tempo.La situazione cambia durante la ripresa: al 52' i nerazzurri vanno in vantaggio con una splendida rete di Lautaro, che riceve un cross da destra di Hakimi e colpisce al volo di destro, superando Silvestri.Il pareggio veronese arriva dopo 11 minuti: Faraoni ha spazio per scendere da destra, mette il pallone al centro e crossa, Handanovic prende il pallone ma se lo lascia scappare e anche Skriniar viene colto alla sprovvista da Ilicic che infila con un tocco in rete e segna il punto del pareggio, che lo rende il più giovane realizzatore di goal di questa stagione.Al 69' è proprio Skriniar a riportare i nerazzurri in vantaggio con un goal di testa, che vola alto e devia in rete un cross di Brozovic, beffando Silvestri.Verso la fine della partita, il Verona ci prova con Dimarco che cerca di trasformare una punizione nel tentativo di riportare tutto in parità, ma il pallone vola poco sopra la traversa.Durante i minuti di recupero, infine, Lukaku va in rete per il terzo goal nerazzurro, che però viene annullato: servito da un assist di Hakimi, commette fallo su Magnani.