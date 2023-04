CALM BAR & GUINGUETTE un inaspettato angolo di quiete tranquilla nel cuore frenetico di Bangkok

Louis Calderon e Leo Sebag, due giovani francesi di 28 anni, investono la loro energia ed i propri capitali in una idea specifica: creare a Bangkok un angolo tranquillo dove si può trascorrere del tempo come tra vecchi amici

Non si tratta di una location che si dà con immediatezza, si tratta di un luogo che devi proprio cercarlo, una ricerca interiore prima ancora che fisica e geolocalizzata. CALM BAR & GUINGUETTE raccoglie in sé una idea specifica, quello che è il principio base di questo progetto che parla francese nel cuore vivo e fervido di Bangkok: trovare un senso in tutto questo, nel nome dell’Amicizia.

Quando si è veri amici, senza alcun particolare interesse materiale reciproco, ci si può confidare liberamente, ci si può lasciare andare, chiacchierare senza particolari limiti. Se tutt’intorno c’è un clima intimo e allo stesso tempo festoso, ancora meglio, si potrà godere ancora di più la gioia di vivere.

Louis Calderon e Leo Sebag, due francesi entrambi di 28 anni, hanno infuso in questa idea non solo i propri capitali ma tutto il loro vissuto. Leo Sebag vive e lavora in Thailandia da quattro anni9, Louis Calderon lo ha successivamente raggiunto.

Come mai vi è venuto in mente di creare una location così particolare proprio a Bangkok?

Io e Leo siamo amici da lungo tempo -ci risponde Louis- praticamente ci siamo incontrati ai tempi degli studi universitari e da allora non abbiamo smesso di frequentarci, progettare, sognare insieme. Abbiamo anche avuto i nostri sogni, individuali e comuni, tra cui quello di andar via dalla Francia e cercare nuove opportunità in un’altra parte del Mondo. Al giorno d’oggi, per due giovani come noi, è quasi impossibile investire nell’aprire una nuova attività economica in Francia (anche in Italia e nel resto dell’Unione Europea, aggiungo io, ndr), ci sono limitazioni nell’accesso ai capitali, in pochi puntano sui giovani e sui loro progetti, il credito finisce altrove e poi tutto lo standard di vita ed economico sembra trattare i giovani come estranei, come dei sognatori senza i piedi ben piantati per terra. Così, dopo aver studiato bene la situazione ed aver a lungo discusso su questa nostra idea, abbiamo deciso di lasciare la Francia e trasferirci qui a Bangkok ed aprire un locale che fosse un po’ diverso dagli altri già pre-esistenti in Thailandia e -nello specifico- a Bangkok.

E’ la prima volta che vedo utilizzata la parola “Guinguette” a Bangkok

Sì, è vero. Come è noto le “Guinguette” sono quelle case di campagna -originariamente rintracciabili non lontano dal tessuto metropolitano di Parigi ma collocate in contesti agresti e ben più tranquilli- dove era possibile anche improvvisare balli di gruppo. La nostra idea -fin dall’inizio- è stata quella di trasferire tutto quel mondo qui a Bangkok, il che è la vera novità di CALM BAR & GUINGUETTE. A tutto ciò, volta per volta, associamo anche altri fattori e proposte: biliardino (foosball), musica dal vivo, dee jay provenienti da vari angoli del Pianeta, abbiamo organizzato anche degli eventi dove è possibile imparare a ballare la Bachata, degustazioni di birre, esibizioni di famosi tatuatori che è stato possibile incontrare qui nella nostra location, in particolari eventi da noi allestiti. Anche il barber shop è parte delle nostre iniziative ed eventi che si sono tenuti qui da noi.

La vostra location è stata inaugurata ufficialmente il 28 gennaio 2023, sembra che abbiate fatto già tanta strada, in così poco tempo

Prima di inaugurare ufficialmente CALM BAR & GUINGUETTE, siamo stati in Thailandia due-tre volte, solo successivamente abbiamo presentato dei modelli di business particolareggiati e li abbiamo sottoposti a opinion leaders professionali nei propri settori di competenza economica e finanziaria e siamo sempre stati accurati nel volerci distinguere dagli altri chill bar già esistenti. Anche noi abbiamo craft beer e caffè tostato fresco di varietà coltivate in Thailandia, disponibili in tempo reale per la nostra clientela ma l’obbiettivo sul quale abbiamo puntato in modo specifico è quello del clima tranquillo ed amicale che puoi vivere qui da noi, nel pieno centro caotico e frenetico di Bangkok. Tutti possono sentirsi a proprio agio, a prezzi abbordabili e in piena tranquillità.

Che tipo di clientela fino ad oggi ha frequentato e frequenta CALM BAR & GUINGUETTE?

Si tratta prevalentemente di expats ma nel tempo, si sono avvicinati a noi sempre di più i giovani colti e open mind in particolare di Bangkok, così come non è mai mancata la clientela abbiente e curiosa, sempre in cerca di qualcosa di nuovo nella Capitale thailandese. Questo è uno dei tratti dominanti di Bangkok, come è noto, spesso si dice: “Se una cosa non la trovi a Bangkok, non la trovi da nessuna parte”. Vorrei aggiungere infine un’ultima cosa: CALM BAR & GUINGUETTE ha deciso di essere “pet free”, per cui gli animali a cui gli umani sono affezionati e che vogliono portare con sé, qui da noi sono benvenuti ed hanno il loro spazio naturale a disposizione.

CALM BAR & GUINGUETTE, 231/2 Sukhumvit 31, Bangkok, Thailand Tel.: 064 197 0432