Caso Unabomber: parte la prescrizione, niente risarcimenti

E' partita la prescrizione per gli attentati commessi da Unabomber nel 2005 in diverse località, in particolare tra Pordenone e Portogruaro (Ve). Secondo quanto riferisce il Messaggero Veneto, la prescrizione è partita ieri, in seguito all'ennesimo rinvio al 15 settembre del processo bis.

Dunque, non ci saranno possibilità di risarcimenti per le vittime, tranne che per una, un infermiere di Mestre, rimasto ferito a Porto Santa Margherita di Caorle, nel Veneziano, il 9 maggio 2006, quando aveva 28 anni, a seguito dell'esplosione di un ordigno nascosto sotto il tappo di una bottiglia.