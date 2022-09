Castiadas (Su): 56enne resta ferito durante una battuta di caccia

Un 56enne ha riportato ferite nel corso di una battuta di caccia stamani a Castiadas, nella Provincia del Sud Sardegna. L'uomo è rimasto ferito all'addome, a una mano e a un braccio dopo essere stato raggiunto da due pallini.Stando agli accertamenti compiuti dai Carabinieri, l'uomo era uscito insieme ad un suo amico, un settantasettenne, e si era posizionato come vedetta per indicare dall'alto la direzione di giro. Tuttavia, il suo amico, che aveva un fucile calibro 12 caricato a pallini, ha fatto esplodere due colpi, che hanno raggiunto il 56enne.Immediatamente allertati, sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri e il 118, che hanno portato l'uomo in codice rosso all'ospedale Brotzu. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.