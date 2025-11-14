Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:41
Cerignola (Fg): il Teatro Mercadante alza il sipario con Malika Ayane e "Brokeback Mountain"
(Prima Pagina News)
Venerdì 14 Novembre 2025
Dopo anni di attesa e un importante restauro, il Teatro Comunale S. Mercadante di Cerignola riapre finalmente le sue porte al pubblico con una stagione teatrale ricca, emozionante e aperta a tutti.

“Un Teatro per tutti” non è solo uno slogan, ma un manifesto di rinascita culturale, firmato dalla direzione artistica di Savino Zaba, che ha voluto coniugare grandi nomi della scena nazionale, nuovi linguaggi, musica dal vivo e spettacoli accessibili.

La nuova stagione è organizzata dal Comune di Cerignola, in collaborazione con Puglia Culture. Il sipario si alza il 16 novembre 2025 con Brokeback Mountain, produzione Teatro Carcano / Altra Scena & GF Entertainment / Accademia Perduta Romagna Teatri, con Edoardo Purgatori, Filippo Contri e Malika Ayane accompagnata da una live band, per la regia e versione italiana di Giancarlo Nicoletti.

Una “play with music” intensa e struggente tratta dal racconto di Annie Proulx, che trasforma l’amore proibito di Ennis e Jack in una ballata teatrale dal forte impatto emotivo, in cui le musiche originali di Dan Gillespie Sells accompagnano con poesia il loro destino.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

