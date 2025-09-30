Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:44
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Cinema: a Parigi l'ultimo saluto a Claudia Cardinale
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Cinema: a Parigi l'ultimo saluto a Claudia Cardinale

Cerimonia sobria e pochi vip.

(Prima Pagina News)
Martedì 30 Settembre 2025
Roma - 30 set 2025 (Prima Pagina News)

Cerimonia sobria e pochi vip.

Si sono tenuti quest'oggi, a Parigi, i funerali di Claudia Cardinale, la celebre attrice scomparsa lo scorso 23 settembre a Nemours, nel Sud della Francia, dove risiedeva.

Le esequie si sono svolte nella chiesa di Saint-Roch, la Chiesa di RueSaint-Honoré, equivalente francese della Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma. In seguito, l'attrice verrà cremata, alla presenza dei soli familiari più stretti.

Domani, invece, a Nemours, ci sarà "un ultimo omaggio religioso" all'attrice, che ha reso immortali capolavori come "Il Gattopardo" di Luchino Visconti e "8 1/2" di Federico Fellini.

Alla cerimonia, sobria e raccolta, hanno partecipato pochi vip italiani: oltre alla figlia Claudia Squitieri e ai parenti, c'erano anche attori come Paul Belmondo e Krassimir Ivanov, regista, sceneggiatore e attore bulgaro, i politici francesi Jack Lang, Valérie Pécresse e Rachida Dati, Alain Terzian, il produttore e amministratore della giuria del Festival di Cannes Alain Terzian e personaggi televisivi francesi come Nikos Aliagas e Bernard Montiel.

"Per Claudia Cardinale", hanno ricordato i familiari, "l'arte era un mezzo per cambiare il mondo. Per questo ha creato la Fondazione Claudia Cardinale". Chi "desideri renderle omaggio può contribuire al suo impegno con una donazione sul sito internet della Fondazione Claudia Cardinale".

Attorno alla sua abitazione di Nemours, dove si era stabilita per vivere vicino ai figli Claudia e Patrick, gli abitanti hanno continuato a deporre fiori e omaggi. "Credo che lei sia stata felice qui" ha detto la figlia Claudia.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Claudia Cardinale
funerali
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.