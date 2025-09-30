Cinema: a Parigi l'ultimo saluto a Claudia Cardinale

Si sono tenuti quest'oggi, a Parigi, i funerali di Claudia Cardinale, la celebre attrice scomparsa lo scorso 23 settembre a Nemours, nel Sud della Francia, dove risiedeva.

Le esequie si sono svolte nella chiesa di Saint-Roch, la Chiesa di RueSaint-Honoré, equivalente francese della Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma. In seguito, l'attrice verrà cremata, alla presenza dei soli familiari più stretti.

Domani, invece, a Nemours, ci sarà "un ultimo omaggio religioso" all'attrice, che ha reso immortali capolavori come "Il Gattopardo" di Luchino Visconti e "8 1/2" di Federico Fellini.

Alla cerimonia, sobria e raccolta, hanno partecipato pochi vip italiani: oltre alla figlia Claudia Squitieri e ai parenti, c'erano anche attori come Paul Belmondo e Krassimir Ivanov, regista, sceneggiatore e attore bulgaro, i politici francesi Jack Lang, Valérie Pécresse e Rachida Dati, Alain Terzian, il produttore e amministratore della giuria del Festival di Cannes Alain Terzian e personaggi televisivi francesi come Nikos Aliagas e Bernard Montiel.

"Per Claudia Cardinale", hanno ricordato i familiari, "l'arte era un mezzo per cambiare il mondo. Per questo ha creato la Fondazione Claudia Cardinale". Chi "desideri renderle omaggio può contribuire al suo impegno con una donazione sul sito internet della Fondazione Claudia Cardinale".

Attorno alla sua abitazione di Nemours, dove si era stabilita per vivere vicino ai figli Claudia e Patrick, gli abitanti hanno continuato a deporre fiori e omaggi. "Credo che lei sia stata felice qui" ha detto la figlia Claudia.