A Roma i funerali di Ester Gandini Gamaleri, studiosa e storica seguace di don Giussani

A dare notizia della scomparsa della professoressa Ester Marisa Gandini, 84 anni, è stato proprio suo marito il prof. Giampiero Gamaleri, già Consigliere d’Amministrazione della RAI, professore emerito di sociologia e maestro di intere generazioni di comunicatori e di esperti di comunicazione, uno studioso che l’ha seguita curata e assistita per tutti questi ultimi anni per via di una malattia che non le aveva dato più il senso della vita. Una storia d’amore la loro senza tempo, ancora oggi intatta per entrambi, iniziata quasi per caso e per gioco quando entrambi studenti a Milano frequentavano il circolo di don Luigi Giussani di cui poi sono rimasti parte integrante per il resto della loro vita.

Ester Marisa Gandini, laureata in lingue e letterature straniere all’Università “Luigi Bocconi”, specializzazione “tedesco”, ha fatto parte del gruppo “Cultura” di Gioventù studentesca e in quella veste ha collaborato a Milano Studenti con articoli nel campo della libertà d’educazione e nella presentazione delle lettere dei caduti della Resistenza. Insegnante, preside, ispettore centrale del Ministero dell’Università e Ricerca, è stata presidente del Concorso europeo “Label” e ha tenuto il Laboratorio di “Comunicazione pubblicitaria comparata” all’Università degli Studi Roma Tre. È stata anche vicepresidente del Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi.

Fra le sue pubblicazioni: Guida alla formazione didattica degli insegnanti (con Renzo Titone); Media e nuova educazione. Il metodo della domanda nel villaggio globale, Armando, Roma 1998; “La scuola assediata dai media” nel volume di Autori Vari Undestanding McLuhan. L’uomo del villaggio globale, Edizioni Kappa, Roma 2006; Universo pubblicità. Dal prodotto al brand, Edizioni Kappa, Roma 2008.

Milano Studenti -vale qui la pena di ricordarlo- è il mensile curato da Ester Marisa Gandini Gamaleri che a cavallo degli anni Sessanta accompagnò i primi passi e lo sviluppo di Gioventù Studentesca. Il giornale era una libera iniziativa di giovani che attraverso l’incontro con don Luigi Giussani – dal 1954 insegnante di religione al Liceo Berchet di Milano – avevano visto destarsi un interesse per la propria umanità e per la realtà in tutti i suoi aspetti.

La mostra e le pagine antologiche raccolte poi negli anni successivi per un volume curato dalla stessa stuiosa documentano un movimento di vita che accendeva nei giovani un fervore comunicativo, un’ampiezza di interessi, un’apertura “senza confini”, al mondo e fino ai confini del mondo.

Al professore Giampiero Gamaleri, storica colonna portante del giornale di RAI Senior “Nuova Armonia”, ai suoi figli Giulio e Tommaso Gamaleri e alla famiglia tutta il cordoglio di RAI Senior e del suo Presidente Antonio Calajò.

A celebrare i funerali saranno tre grandi amici dello stesso Giampiero Gamaleri, tre sacerdoti che hanno attraversato la storia della Chiesa di Papa Francesco, e prima ancora di Papa Ratzingher per intero, padre Angel Barreta padre domenicano spagnolo, Padre Federico Lombardi per lunghissimi anni Capo della Sala Stampa Vaticana, e infine mons. Tommaso Stenico, prelato d'onore di Sua Santità, Cappellano magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, e Commendatore dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Al professore Giampiero Gamaleri il cordoglio della direzione e della redazione giornalistica di Prima Pagina News.