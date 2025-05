Cinema: è in arrivo il film "La Mia Amica Zoe", di Kyle Hausmann-Stokes

Europictures è lieta di presentare La Mia Amica Zoe, in arrivo nei cinema italiani dall’11 giugno e per l’occasione ne svela poster e trailer italiani ufficiali. Ispirato a una storia vera, La Mia Amica Zoe è un mix di dark comedy e drama diretto da Kyle Hausmann-Stokes e basato sul suo stesso cortometraggio Merit for Zoe. Il regista, qui al suo esordio in un lungometraggio, è un veterano di guerra che ha servito in Iraq e che ha voluto fermamente raccontare quello che succede durante e soprattutto al rientro dalle missioni militari, attraverso la storia di una forte amicizia al femminile che va oltre la morte. Sonequa Martin-Green (The Walking Dead, Star Trek Discovery) e Natalie Morales (Grey’s Anatomy) interpretano le due protagoniste Merit e Zoe (oltre ad essere state anche produttrici esecutive del film): nel cast anche due grandi star, Morgan Freeman e Ed Harris.

La Mia Amica Zoe, che ha ottenuto il rating del 95% su Rotten Tomatoes, ha partecipato a numerosi festival e ha vinto il premio del pubblico al South by Southwest e il premio Grand Jury al Woodstock Film Festival, segue il viaggio di Merit, veterana dell’esercito USA in Afghanistan, in conflitto con la sua famiglia anche a causa della presenza di Zoe, la sua migliore amica sempre con lei, anche se defunta. Nonostante gli incoraggiamenti del gruppo di supporto della VA, la necessità di badare al nonno che mostra segni di smarrimento e la leggerezza di un nuovo interesse amoroso, il legame di co-dipendenza con l’amica che non c’è più la isola dal mondo. Ma i fantasmi della guerra sono da superare e i lutti da elaborare per potere andare avanti.

Afferma il regista Kyle Hausmann-Stokes a proposito di cosa l’ha spinto a raccontare questa storia: “Volevo raccontare la storia della mia “tribù” (i veterani) in un modo che spesso non ci è concesso vedere (una commedia nera), con temi universali e rilevanti per un vasto pubblico (perdita, senso di colpa). Per molti di noi che abbiamo servito nell’esercito, soprattutto nella fanteria, il mantra è “stringi i denti, sopprimi tutto e vai avanti”. Questo atteggiamento è utile in combattimento, ma è tossico nella vita reale. Ci ho messo molto a impararlo nelle nebbie del mio PTSD e del senso di colpa del sopravvissuto, ma nonostante ciò che l’orgoglio o il familiare calore del dolore possano dirti, per guarire devi parlarne”.

Ispirato a una storia vera, il film segue Merit (Sonequa Martin-Green) una veterana dell’esercito americano appena rientrata dall’Afghanistan, segnata dalla perdita della sua migliore amica Zoe (Natalie Morales). Ma quel legame non si è spezzato: la sua presenza continua ad accompagnarla, invisibile ma viva. In lotta con i propri fantasmi, si scontra con un nonno burbero e distante, veterano del Vietnam (Ed Harris), e con un counselor del gruppo di sostegno dei veterani (Morgan Freeman) che cerca di aiutarla a ricucire ciò che resta. Tre generazioni, tre guerre, un solo dolore da attraversare per tornare a vivere.