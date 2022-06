Cinema: in uscita il film "Don't Forget", di Ovidio Martucci

E' in uscita il film di Ovidio Martucci "Don't Forget". Girato a Terracina, Monte San Biagio Latina e Sperlonga con 9 settimane di riprese no stop nell'estate 2021, sarà presentato in prima nazionale l'11 giugno 2022, alle ore 12.00, al Madison Cinema di Roma e sarà in tour presso tutte le sale cinematografiche fino al 29 gennaio 2023. Scelta, questa data finale, che coincide con il Giorno della Memoria.Magistrale la professionalità di Ovidio Martucci, già titolato attore, che, alla sua prima regia con il film Don't Forget ha centrato l'obiettivo: quello di catturare le attenzioni del mondo politico, della scuola e della stampa. Infatti, il 23 giugno 2022, ci sarà la conferenza stampa del film in Camera dei Deputati con la proiezione del trailer, mai visto, e tutti i partiti presenti con i loro deputati.Il docufilm, un lungometraggio, rievoca con minuziosità e dura realtà una strage immane, avvenuta a Terracina il 7.4.1944, e dalle parole del regista che sia di monito per il recupero totale in memoria di stato per quanti hanno perso la vita in quei anni e dimenticati: in tutte le scene sono presenti luoghi ed ambientazioni reali, tolti ogni collegamento oggettivo alla modernità, sembra un viaggio riavvolto che va dal 1927 al 1944.Perfetti i vestiti, le armi e le divise, tutto in reale, come se il tempo si fosse fermato al '44 e le violenze naziste perpretate in fuga da Cassino verso il nord hanno lasciatoo scie di sangue e morti, durissimo il trailer mai visto prima, riservato alla visiode degli studenti delle classi di 4° e 5° superiore.È la più lunga pellicola di guerra mai girata negli ultimi 20 anni in Italia, con la rievocazione della gravissima strage del 7.4.1944: è stata realizzata una pellicola di 114 minuti per circuito nazionale cinema e una pellicola di 47 minuti per i Festival Internazionali.Il film sarà presentato in esclusiva nazionale in anteprima assoluta con una conferenza stampa in protocollo istituzionale, a cui sono stati invitati Autorità e giornalisti. Saranno presenti il cast e gli addetti al settore. Lunga la richiesta del pubblico curioso di vedere questo film che la stampa ha seguito sin da inizio riprese luglio 2021 ed ancora lo sostiene finalmente pet la visione con sottotitoli in inglese storico di guerra.In contemporanea, la medesima conferenza stampa sarà trasmessa presso il Madison Cinema di Ragusa, in Sicilia, e presso il Madison Cinema di Iglesias, in Sardegna, con i il supporto artistico e organizzativo e come media partner da parte di Manuel Ilari.Dopo la prima assoluta a Roma, per tutto giugno e fino a settembre 2022 sarà in tutti i Cinema più importanti di Terracina, Sperlonga, Latina e a Monte San Biagio in piazza per la popolazione, dove il film è stato girato dal 10 luglio 2021 al 10 settembre 2021, quindi in estate a Ragusa ed Iglesias.Per la Città di Terracina, luogo della strage, sarà presentato in esclusiva per tutta la popolazione il 10 agosto 2022 alle ore 22.00, nella serata inagurale del Festival Cortisulmare, rassegna cinematografica internazionale di film corti, che in questa edizione si terrà in Piazza Garibaldi dal 10 al 12 agosto 2022, trasferito da Ponza con Direttore Artistico Ovidio Martucci, Nadia Bengala e Floriana Rignanese come Madrine, Melinda Miceli come Presidente della giuria cinematografica.A seguire, da Ottobre 2022, il Film Don't Forget sarà proiettato presso oltre 100 sale in Italia fino ad arrivare alle giornate della memoria del 27/28/29 gennaio 2023, quando sarà proiettato esclusivamente per le scuole con concordato istituzionale. Una tre giorni di proiezioni per le quarte e quinte superiori proprio per sensibilizzare chi troppe volte dimentica partendo dall'istruzione.Il trailer ufficiale e lo short film di 15 minuti, creato appositamente, sarà presentato con una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati nei primi di giugno 2022 con in post una proiezione esclusiva il 30 giugno con presenti tutti i partiti e le cariche di Stato.La versione internazionale, con sottotitoli storici in inglese, è del traduttore Jeevan lama per visione all'estero: dalle parole del regista, il quale oltre ad essere titolato attore e conduttore televisivo, in questo film ne è autore reale dei testi, poiché trasferiti da nonni a padri e quindi al medesimo, emerge, come ripetuto nelle interviste con insistenza più e più volte, quanto questo film diventi un monito per non dimenticare mai la nostra memoria, dando data e motivo di morte a tutti quei nomi sospesi dimenticati. Sotto la sua direzione, il cast, composto da Nadia Bengala, Francesca D'Achille, Tony Cortese, Davide Simcich, Francesca Rasi ed oltre 80 fra comparse e figuranti, ha reso Don't Forget una pellicola e un documento cinematografico da non perdere.Grande il supporto della Curia e Diocesi Latina e della Pro Loco di Monte San Biagio. Le musiche di immenso valore sono di Tony Esposito, la produzione totale esecutiva di Élite Sas Produzioni TV Network, il montaggio di Nicola Caccavale, il make up di Maria Rosaria Letizia, la sceneggiatura di Patrizia Di Lorenzo, elaborata da testi e cifrati di vita vissuta realmente della famiglia Martucci poiché il docufilm è in memoria di Antonia Martucci.Con sacrifici immensi e professionalità Ovidio Martucci ha voluto dare finalmente una giustizia cinematografica dopo 78 anni, perché una strage dimenticata sia un monito per ricordare tutte le altre.