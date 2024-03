Cinema, Roma: anche Alvaro Vitali all’Italian Horror Fantasy Fest 2024

Sarà presente anche Alvaro Vitali per l’edizione 2024 dell’Italian Horror Fantasy Fest, che si svolgerà dal 13 al 16 giugno presso lo Stardust Village, sito al centro dei quattro quartieri romani di Eur, Torrino, Mostacciano e Spinaceto, circondato da un’ampia area verde di circa 33000 metri quadri.La kermesse, ideata nel 2010 dal direttore artistico, produttore e regista Luigi Pastore come evento estivo del litorale romano con la prerogativa di celebrare i maestri del cinema di genere italiano e di scoprire nuovi talenti emergenti e artisti che continuano questa gloriosa tradizione, infatti, includerà in questa settima edizione lo spettacolo inedito Pierino contro i mostri, che, studiato dall’attore comico stesso e comprendente la partecipazione della consorte Stefania Corona, lo vedrà alle prese con una serie di creature mostruose e fantastiche.Uno show atto a testimoniare la volontà da parte dell’Italian Horror Fantasy Fest – riconosciuto nel 2020 tra i cento migliori del mondo selezionati dalla piattaforma Festhome per aver svolto l’edizione online in piena pandemia – di rivolgersi non solo agli appassionati di cinema horror e agli addetti ai lavori, ma di raggiungere un pubblico molto più ampio, non abituato a questo genere, e far riscoprire il lato maggiormente artistico e culturale di un universo che spazia dalla Settima alla letteratura, dalla musica alle arti grafiche e visive.Del resto, oltre all’immancabile rassegna di lungometraggi e cortometraggi non mancheranno svariati eventi paralleli, tra concerti, stand, cosplayer e, importantissima novità, il film market: un’opportunità unica per presentare i nuovi film in un contesto prestigioso, offrendo la possibilità di organizzare proiezioni di altissima qualità ad inviti e di inserirli nel programma ufficiale del festival.Un vero e proprio villaggio del cinema fantastico, insomma, dove anche gli espositori specializzati avranno a disposizione una vetrina internazionale per promuovere le proprie attività, progetti e collaborazioni, connettendosi direttamente con decision maker, registi, produttori e altri professionisti del settore.D’altra parte, l’Italian Horror Fantasy Fest vanta una tradizione che ha visto nelle precedenti edizioni, tra gli altri, la presenza di Eli Roth, regista di Thanksgiving e Hostel, del grande autore polacco Andrzej Zulawski, dei maghi degli effetti speciali Tom Savini e Sergio Stivaletti e dei maestri dell’orrore tricolore Dario Argento, Pupi Avati, Lamberto Bava, Enzo G. Castellari, Luigi Cozzi, Claudio Fragasso, Ruggero Deodato, Umberto Lenzi, Sergio Martino e, in veste di presentatore nel 2014, il regista comico Paolo Ruffini.Anche per questa nuova edizione ritorna la storica partnership con Profondo Rosso Store e il Museo degli Orrori di Dario Argento, in collaborazione con il regista Luigi Cozzi in qualità di consulente artistico.Nell’attesa, dunque, di “morire dalle risate” nel vedere il mitico Pierino accerchiato dai più famosi mostri che mente umana possa aver partorito, le iscrizioni per proporre il proprio film o cortometraggio al festival sono aperte fino al 30 Aprile 2024 (qui il regolamento: https://www.ihff.it/regolamento2024). Tutti i film iscritti saranno visibili al pubblico che si accrediterà gratuitamente come giurato sulla piattaforma dell’Italian Horror Fantasy Fest, con la possibilità di votarli dal 1 al 10 Maggio 2024.